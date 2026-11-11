Jorge Rojas y la visita del Papa en Córdoba

Jorge Rojas fue uno de los protagonistas musicales de la visita del papa León XIV a Córdoba. El cantante participó de dos jornadas multitudinarias en el predio de FAdeA, donde acompañó a miles de peregrinos durante la vigilia y tuvo el honor de interpretar el Himno Nacional Argentino antes de la misa central del Santo Padre.

Su participación tuvo lugar el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, en dos encuentros atravesados por la emoción, la fe y la música.

Durante la vigilia del lunes, Jorge Rojas acompañó musicalmente a los peregrinos con un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión. Interpretó canciones como “Uno mismo”, “Milagro de amor”, “Voy a abrir mi corazón”, “Voy a celebrar” y “La vida”, en una jornada de encuentro y reflexión.

Jorge Rojas y la visita del Papa en Córdoba

Al día siguiente, el artista volvió a ocupar un lugar destacado al interpretar las estrofas del Himno Nacional Argentino, antes de la misa central del papa León XIV.

De esta manera, Jorge Rojas vivió dos jornadas especiales en Córdoba.

Jorge Rojas presentó Piano & Voz con entradas agotadas en el Teatro Coliseo

Jorge Rojas en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires.

La participación del cantante en la visita del Papa coincidió con un fin de semana de intensa actividad artística en Buenos Aires. Allí, Jorge Rojas presentó su gira “Piano & Voz” en el Teatro Coliseo, con localidades agotadas.

Desde su estreno, el espectáculo ya pasó por Rosario, Córdoba y Mendoza, con una gran respuesta del público y funciones agotadas. La gira continúa sumando presentaciones en distintos puntos del país.

Cuándo sale Piano & Voz, el nuevo disco de Jorge Rojas

En paralelo con sus presentaciones en vivo, Jorge Rojas se prepara para el lanzamiento de “Piano & Voz”, su nuevo trabajo discográfico, que llegará el próximo 20 de noviembre.

Como adelantos del álbum, el artista ya presentó “Sincero”, el primer single, y una nueva versión de “Uno mismo”, una de las canciones clásicas de su repertorio, reinterpretada para piano y voz junto a Ramón Ramonda.

Próximos shows de Jorge Rojas

Mientras se acerca el lanzamiento de su nuevo disco, el cantante continúa con la gira “Piano & Voz”. Estas son sus próximas presentaciones confirmadas: