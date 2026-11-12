El mundo del espectáculo mexicano está de luto por la muerte de Regina Torné, la actriz que alcanzó popularidad internacional por interpretar a Gloria en El Chavo del 8. La artista falleció el miércoles 11 de noviembre, a los 83 años, y la noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA), que destacó su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

La intérprete, cuyo verdadero nombre era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, quedó en el recuerdo de varias generaciones por su participación en la emblemática comedia creada por Roberto Gómez Bolaños. En la vecindad, su personaje era la tía de Paty y despertaba el interés amoroso de Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, e incluso de un Profesor Jirafales al borde de la infidelidad a Doña Florinda.

Elenco de El Chavo del 8 (Foto: captura Ciudad Magazine)

Aunque su paso por la serie fue uno de los trabajos que la hicieron conocida en toda Latinoamérica, Torné desarrolló una carrera de más de cinco décadas. Su talento también quedó plasmado en importantes producciones cinematográficas y televisivas de México.

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Uno de los trabajos más destacados de su carrera llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en la película Como agua para chocolate, dirigida por Alfonso Arau. Por ese personaje, una madre autoritaria que imponía las tradiciones familiares a sus hijas, obtuvo el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los reconocimientos más importantes del cine mexicano.

A lo largo de su trayectoria también participó en distintas telenovelas, entre ellas Chispita, La loba, Cielo rojo y Rebelde. En 2014 decidió retirarse de la actuación y se instaló en Puebla, donde se dedicó a la formación artística y abrió una academia de artes escénicas.

Regina Torné (Foto: Facebook)

En 2025, su estado de salud había generado preocupación luego de que trascendiera que había sufrido una caída que requirió hospitalización. Su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar entre colegas y seguidores, que la recordaron por sus personajes y por el legado que dejó en la televisión y el cine mexicano.

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