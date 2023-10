En Socios del Espectáculo mostraron la entrevista que dio María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpretó a La Chilindrina en El Chavo del 8, a La Entrevista en la que reveló por qué se distanció definitivamente de Florinda Meza.

“Al principio nos llevábamos bien, éramos las dos mujeres jóvenes del elenco e íbamos de compras juntas. Una vez me hizo una buena, para jalarle los pelos, cuando volvíamos de un viaje a Argentina”, comenzó contando.

Luego, siguió: “No permitían traer a México sacos de piel y yo me compré dos, uno lo guardé en la maleta y otro me lo llevé puesto y Florinda me preguntó por qué hacía eso... le dije ‘para que no me lo vean’. Ella me dijo ‘a mí me dirán nada’”.

María Antonieta de las Nieves, mas conocida como La Chilindrina.

“Ella también se había comprado dos sacos y le dije ‘Florinda, no seas terca’. Cuando paso por el control me preguntan que traía y le dije que unos vinos y unos bifes y me dejaron pasar”, continuó la actriz.

Entonces, reveló la traición: “Mientras la esperaba a ella, le abren su maleta y descubren las pieles; le dijeron ‘señora no puede usted traer dos abrigos de pieles’ y ella dijo ‘¿y por qué María Antonieta sí, si ella también trajo?’ Ahí se cortó nuestra relación”.

ASÍ ESTÁN FLORINDA MEZA Y LA CHILINDRINA DE EL CHAVO DEL 8 HOY

Florinda Meza García, la actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños Chespirito dio vida a personajes como Doña Florinda y La Popis, y en la actualidad tiene 74 años.

Florinza Meza García hoy.

María Antonieta de las Nieves, quien encarnó a La Chilindrina en El Chavo del 8, tiene72 años y el mes pasado tuvo que salir a desmentir su muerte debido a un rumor que se instaló.