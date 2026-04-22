Ricardo de Pascual, uno de los actores más queridos de la tira El Chavo del 8, falleció a los 85 años. La noticia fue confirmada en la madrugada del 21 de abril por Grupo Chespirito y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que destacaron su enorme aporte a la televisión y su pasión por el oficio hasta el último día.

A pesar de los problemas de salud que lo acompañaron en los últimos años, De Pascual nunca pensó en dejar la actuación. En una entrevista reciente, el propio actor contó que padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una secuela de décadas de tabaquismo que se agravó tras superar el COVID-19. “Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid resultó que no, y el EPOC se declaró”, relató.

Ricardo de Pascual (Foto: X.com)

El propio De Pascual había contado que “fumé 20 años, tengo 45 sin fumar”, y que el hábito comenzó por exigencias de una obra teatral

Pero ni el EPOC, ni los problemas de columna, corazón y riñones lograron alejarlo de su gran pasión. “Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”, confesó en una de sus últimas apariciones públicas.

Ricardo de Pascual como el señor Hurtado en El Chavo del 8 (Foto: captura Chespirito)

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Nacido el 21 de agosto de 1940, Ricardo de Pascual construyó una carrera sólida en el teatro de revista y la comedia popular. Pero fue en el universo de Roberto Gómez Bolaños donde alcanzó la fama internacional: en El Chavo del 8 se lució como el señor Calvillo (el hombre calvo que quería comprar la vecindad al señor Barriga) y el señor Hurtado (el ladrón del condominio). También participó en El Chapulín Colorado, sumando su talento a los grandes clásicos de la televisión mexicana.

Su trayectoria incluyó otros éxitos como El tesoro del saber, Odisea Burbujas, Vecinos y Una familia de diez, lo que le permitió ganarse el cariño de varias generaciones de televidentes.

Ricardo de Pascual como el señor Hurtado en El Chavo del 8 (Foto: captura Chespirito)

En lo personal, la vida de De Pascual también estuvo marcada por una historia de amor singular. Su esposa, Martha, fue monja durante nueve años antes de dejar la congregación por motivos de salud. Se conocieron a través de redes sociales y, tras dieciocho años de noviazgo, decidieron casarse durante la pandemia: primero por civil y luego por Zoom, en una emotiva ceremonia religiosa. “¿Se quieren casar? Tómense de las manos. Y así fue”, recordó Martha sobre el consejo de un sacerdote cuando la salud del actor se complicó.

La partida de Ricardo de Pascual se suma a la de otras figuras centrales de El Chavo del 8: Ramón Valdés (Don Ramón), Angelines Fernández (la Bruja del 71), Chespirito (Roberto Gómez Bolaños), Rubén Aguirre (el Profesor Jirafales) y los actores que dieron vida a Malicha, Godinez, Jaimito el cartero y Paty.

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