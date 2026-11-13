La insólita metida de pata que cometió Jean Pierre Noher al conocer a Wanda Nara (Fotos: eltrece / @wanda_nara)

Invitado a “Otro día perdido”, el ciclo que conduce Mario Pergolini por eltrece, Jean Pierre Noher habló de su participación en “¿Querés ser mi hijo?“, la primera película protagonizada por Wanda Nara.

En diálogo con el conductor, el reconocido actor contó cuál fue la astronómica metida de pata que tuvo al conocer a la mediática en el primer día de filmación.

“Me divirtió mucho hacerlo. Ella es una piba bárbara. Es una piba súper normal, una madre impresionante”, empezó diciendo el actor en su relato.

La insólita metida de pata que cometió Jean Pierre Noher al conocer a Wanda Nara (Video: Otro día perdido)

LA METIDA DE PATA QUE COMETIÓ JEAN PIERRE NOHER CON WANDA NARA

“No hay que ponerse de novio con ella nomás”, lanzó picante Mario Pergolini. Entonces, Jean Pierre Noher reconoció que desconocía los escándalos mediáticos que rodean a la empresaria y contó la insólita situación que protagonizó durante la primera jornada de grabación.

“Mirá la poca idea que tengo. Mi algoritmo no entra por ahí”, dijo y siguió: “El primer día de filmación, terminamos de grabar, yo estaba atrás contento de haber terminado el primer día, estaba Wanda adelante y yo empiezo a gritar: ‘decile a Icardi que venga a River’”, relató.

“Y el maquillador me dice ‘está todo mal con Icardi’. Yo no tenía la menor idea, errado total”, agregó el actor, entre risas, causando la sorpresa de todos en el programa.