Esteban Mirol escribió un libro sobre Wanda Nara, su recorrido mediático y su participación en el mundo de los negocios y la televisión. El proyecto se llama Master Wanda y surgió después de su paso por MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe del que fue eliminado.

En una entrevista con Karim González para el ciclo Sola en los bares, que se emite por Conexión Abierta, el histórico conductor explicó que la publicación no nació del enojo por su salida del certamen, sino de una investigación periodística que venía preparando desde hacía tiempo.

“Todo el mundo sin leerlo se aventuró a decir que yo, como me sacaron de MasterChef, me iba enojado con ella. Y no, me fui enojado con otras cosas. Con ella al contrario, yo le reconozco en este libro que me llevó 9 meses de investigación sobre el proceso de Maxi López y de Icardi todas las cosas que hizo”, contó Mirol.

Esteban Mirol con Karim González

Qué dijo Esteban Mirol sobre Wanda Nara en su libro

“La gente cree que la ataco pero no, solo cuento hechos objetivos y hasta te diría que la elogio en muchos aspectos. Ella no es conductora, ella no es cantante, ella no es actriz, pero ella genera económicamente lo que muy pocos saben generar”, sostuvo.

“Maxi López llegó a ser Maxi López gracias a Wanda Nara. Lo salvó económicamente y lo vuelve a salvar cuando lo trae para acá, porque no estaba bien Maxi, y después lo salvó a Icardi”, afirmó.

Su análisis sobre la capacidad comercial de la mediática derivó en una frase que llamó especialmente la atención: “Ella maneja todo. Los contratos, el armado de las reuniones. Todo. Yo la quisiera de Ministra de Economía. Al lado del chanta que tenemos...”.

Esteban Mirol analizó el fenómeno social de Wanda Nara

Otro de los aspectos que abordó Mirol fue la popularidad de Wanda Nara y el vínculo que construyó con una parte importante del público femenino.

“Es un fenómeno social importantísimo, porque vos decís cómo puede ser que una mujer que está laburando todo el día, que se está cagando de hambre, que la abandonó el marido, que la dejó con 2 o 3 pibes, cómo puede ser que esa mujer admire a Wanda Nara”, reflexionó.

Y agregó una interpretación sobre el atractivo que genera la empresaria: “Hay una venganza porque disfruta de cómo le vuelve la vida imposible a los hombres. Después, que no le importa nada”.

Las revelaciones sobre la vida mediática de Wanda

Wanda Nara (Foto: Instagram @wandabadbitch)

Mirol aseguró que investigó cómo se habría trabajado sobre la voz de Wanda para sus canciones, con la intervención de un DJ y distintos filtros de edición.

También cuestionó el proceso de producción televisiva de la empresaria y afirmó que su desempeño como conductora recibe un importante trabajo de edición.

“De lo que veo al aire, yo se los aseguro que está muy editada y que termina saliendo al aire como una buena presentadora porque la cuidan mucho”, expresó.