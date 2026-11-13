Emilia Mernes celebró sus 30 años a fines de octubre con un festejo íntimo rodeada de su novio, Duki, familiares y amigos. Sin embargo, una inesperada revelación de Coscu sobre una celebración anterior de la cantante volvió a poner sus cumpleaños en el centro de la escena.

Durante su participación en el streaming La Sobremesa con Coscu, el influencer recordó una insólita situación que protagonizó con la novia de un amigo, una mujer muy conocida del ambiente artístico cuya identidad prefirió mantener en secreto.

Todo ocurrió durante una fiesta de disfraces a la que asistió después de celebrar el cumpleaños de Emilia. Según relató, decidió aprovechar la ocasión para salir y divertirse, sin imaginar que terminaría viviendo uno de los momentos más incómodos de su vida.

“Hubo un fin de semana que fue el cumpleaños de Emilia. Había una fiesta de disfraces y es una genia ella, pero viste la típica que le importa mucho el cumpleaños, entonces si faltás sos un gil”, comenzó contando.

LA INCÓMODA CONFESIÓN DE COSCU SOBRE UNA FAMOSA EN UNA FIESTA

El streamer explicó que, junto a un amigo, eligieron disfrazarse de Spider-Man con trajes idénticos. La poca iluminación del boliche y las máscaras terminaron provocando una confusión que ninguno de los dos esperaba.

“Empieza la noche, estaba muy oscuro todo y yo me pongo la máscara de Spiderman y teníamos el mismo traje con mi amigo. Viene la novia de mi amigo ¡y nos confunde!”, recordó.

Acto seguido, lanzó la revelación que dejó sorprendidos a todos sus compañeros de streaming: “Me entra a tocar la... satánicamente, ahí en el boliche, sí. ¡Y encima famosa! ¡Pero famosa que todo el mundo la conoce, eh!”.

Crédito: Instagram

Coscu aseguró que quedó completamente paralizado porque no sabía cómo advertirle a la mujer que estaba confundiendo a su novio con él, sin generar una situación todavía más incómoda.

“Yo no sabía qué carajo hacer, porque si yo me saco la máscara... ¡Es terrible! Y si yo no me saco la máscara soy un gil porque estoy dejando cuando es la novia de un amigo”, explicó entre risas.

Finalmente, decidió alejarse sin revelar su identidad para evitar un escándalo que pudiera afectar la relación de su amigo.

“Atiné a hacerme el recontra pelot... y escaparme del momento sin que se dé cuenta que era yo, porque se iba a generar un quilombo”, concluyó.