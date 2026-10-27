Josefina Lynch decidió romper el silencio y expresar toda su bronca por los rumores que la señalaron como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. En una entrevista con Sálvese Quien Pueda, la joven de 25 años contó que atravesó semanas difíciles y apuntó contra las versiones que circularon sobre su vida privada y la de su familia.

“Fueron unas semanas tremendas. La estuve pasando mal”, reconoció. Sin embargo, el punto que más indignación le generó no fue solamente el rumor de un supuesto vínculo con el cantante, sino las versiones que involucraron a su hermana.

Visiblemente molesta, Lynch dejó en claro que siente que se cruzó un límite que no está dispuesta a tolerar: “Yo conozco que hay mentiras, rumores, todo lo que quieras. Me puedo llegar a bancar si inventan que yo estuve con un hombre casado, que no es cierto. Pero que me digan que tuve sexo con mi hermana... Estamos todos locos”, disparó.

QUÉ DIJO JOSEFINA LYNCH SOBRE EL ESCÁNDALO CON EMANUEL ORTEGA

Durante la charla con el ciclo conducido por Yanina Latorre, la joven cuestionó que la polémica haya alcanzado a una persona que, según explicó, mantiene un perfil bajo y no pertenece al ambiente artístico: “Mi hermana es re bajo perfil, no es modelo, como dijeron, es psicóloga”, aclaró, indignada por la difusión de su identidad y de imágenes suyas en medio de las versiones.

Josefina Lynch (Foto: captura América TV)

Y fue todavía más contundente al explicar las consecuencias que, según ella, podría tener esa exposición para su familiar: “Vos imaginate que agarraron su foto, la ponían ahí en grande, su nombre, no sé qué. No, no. O sea, ahí no la llaman más, ¿me entendés?”.

En otro tramo de la entrevista, Josefina se refirió a cómo había comenzado el contacto con Emanuel Ortega y confirmó que Ana Paula Dutil (ex de Emanuel) le había pasado el teléfono del músico el mismo día en que ella le escribió.

Consultada sobre la actitud del cantante durante aquellos intercambios, aseguró que hubo algo que le llamó particularmente la atención: la falta de comunicación posterior: “No me dijo nada y, al mismo tiempo, me sorprendió que no me diga nada en ese sentido, como que en ningún momento se disculpó”, sostuvo.

Además, reveló que tampoco recibió un mensaje cuando las versiones comenzaron a involucrar a su hermana. “Cuando salió lo de mi hermana tampoco se comunicó conmigo”, afirmó.

Julieta Prandi. Foto: Instagram (@jprandi)

Además, la joven contó que recientemente participó de un trabajo relacionado con el modelaje y que allí le comentaron que, debido a todo lo que se había dicho sobre ella, estuvieron cerca de dejarla afuera: “Me dijeron: ‘Qué bueno que viniste, trabajaste súper bien y encima, por todo lo que estaba pasando, por todo lo que dijeron que estaba pasando, casi te bajan’”, relató.

Y cerró con una frase que sintetizó su principal reclamo y visiblemente molesta: “Estoy hablando de mi apellido, que se esté metiendo con mi familia, eso es cualquier cosa”.

Emanuel Ortega. (Foto: @jprandi)

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JOSEFINA LYNCH ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER SEÑALADA COMO LA TERCERA EN DISCORDIA ENTRE JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA

El revuelo alrededor de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse, sumó un nuevo capítulo. En medio de las versiones que circularon en los últimos días y que la apuntaron como una supuesta tercera en discordia, Josefina Lynch decidió romper el silencio y hacer un contundente descargo en sus redes sociales.

La joven utilizó sus historias de Instagram para desmentir las versiones que la relacionaron sentimentalmente con el músico y dejar en claro cuál fue el vínculo que los unió. Sin vueltas, negó haber tenido una relación amorosa con él y explicó que el contacto entre ambos estuvo ligado a un proyecto musical en el que se encuentra trabajando: “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, expresó Lynch en una de sus publicaciones.

Luego, profundizó sobre su relación con el hijo de Palito Ortega y fue tajante: “Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@josefinalynch_) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Para despejar cualquier duda sobre la naturaleza de ese acercamiento, la cantante agregó: “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”.

Lejos de alimentar la polémica, Josefina también explicó por qué decidió pronunciarse públicamente. Según sostuvo, le parecía necesario aclarar una versión que consideró falsa, especialmente porque involucraba a personas que atraviesan un momento personal delicado: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”, escribió en otra de sus historias.

Foto: Captura de Instagram Stories (@josefinalynch_) Por: Fabiana Lopez

Además, dejó en claro que no tiene intención de profundizar el conflicto ni de opinar sobre cuestiones privadas de la pareja: “Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros”, remarcó.

Josefina Lynch: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil”.

En el cierre de su descargo, la cantante eligió bajar el tono de la controversia y dirigirse a todos los involucrados, incluidos quienes difundieron la versión que la puso en el centro de las miradas: “Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”, concluyó.