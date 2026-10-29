El nombre de Josefina Lynch se convirtió en uno de los más comentados en el mundo del espectáculo desde que se conoció la noticia de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi. La artista sigue en el ojo de la tormenta al ser acusada de ser la tercera en discordia que quebró el matrimonio.

A pesar del escándalo que la envuelve, Josefina decidió seguir adelante con su vida y actualmente se encuentra en Miami, ciudad a la que fue invitada para participar de los Premios Billboard de la Música Latina 2026.

A través de Instagram, la artista compartió una foto donde se la ve cantando frente al público y agradeció su participación al decir: “Gracias Billboard por recibirme y darme el espacio para hacer lo que más me gusta. Sueño cumplido”.

Josefina Lynch cantó en Miami (Foto: Instagram @josefinalynch_)

QUÉ DIJO JOSEFINA LYNCH SOBRE LOS CHATS PRIVADOS CON EMANUEL ORTEGA

Josefina Lynch decidió romper el silencio y expresar toda su bronca por los rumores que la señalaron como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. En una entrevista con SQP, la joven de 25 años contó que atravesó semanas difíciles y apuntó contra las versiones que circularon sobre su vida privada.

“Fueron unas semanas tremendas. La estuve pasando mal”, reconoció. Sin embargo, el punto que más indignación le generó no fue solamente el rumor de un supuesto vínculo con el cantante, sino las versiones que involucraron a su hermana.

Foto: Instagram (@josefinalynch_ y @jprandi)

Visiblemente molesta, Lynch dejó en claro que siente que se cruzó un límite que no está dispuesta a tolerar: “Yo conozco que hay mentiras, rumores, todo lo que quieras. Me puedo llegar a bancar si inventan que yo estuve con un hombre casado, que no es cierto. Pero que me digan que tuve sexo con mi hermana... Estamos todos locos”.

Durante la charla con el ciclo conducido por Yanina Latorre, la joven cuestionó que la polémica haya alcanzado a una persona que, según explicó, mantiene un perfil bajo y no pertenece al ambiente artístico: “Mi hermana es re bajo perfil, no es modelo, como dijeron, es psicóloga”, aclaró, indignada por la difusión de su identidad y de imágenes suyas en medio de las versiones.

Y fue todavía más contundente al explicar las consecuencias que, según ella, podría tener esa exposición para su familiar: “Vos imaginate que agarraron su foto, la ponían ahí en grande, su nombre, no sé qué... No, no. O sea, ahí no la llaman más”.