A quince días de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, salieron a la luz los escandalosos chats entre el cantante y la modelo Josefina Lynch, señalada como la tercera en discordia en la pareja.

Yanina Latorre mostró en exclusiva los mensajes que se enviaron el cantante y la modelo mientras arreglaban entre ellos cómo serían las sesiones de grabación en el estudio de Chacarita, que se extendieron a lo largo de tres días.

Foto: Instagram (@josefinalynch_ y @jprandi)

“Él habló por primera el lunes 5 de octubre con esta chica, y no le cuenta nada a Julieta”, contó Yanina, que agregó que “Emanuel no le mintió, sino que omitió” información a su flamante esposa.

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