Para terminar un increíble fin de semana en familia, Benjamín Vicuña recopiló en sus redes sociales algunos de los momentos más importantes de los últimos días donde compartió cada minuto con sus hijos.

“Finde XXL”, escribió el actor chileno a través de una publicación de Instagram que acompañó con hashtags como “#BeniCampeónInferior #BocaBeltránCampeón y #ColoColoCampeón”.

En las imágenes, se los veía a sus hijos varones jugando al fútbol mientras él los acompañaba desde la tribuna y otras imágenes de la visita del papa León XIV a Buenos Aires, evento que no quisieron perderse.

Benjamin Vicuña mostró imágenes del increíble fin de semana que compartió con sus hijos

EL FINDE XXL DE BENJAMÍN VICUÑA CON SUS HIJOS

En la misma publicación, Benjamín Vicuña también mostró imágenes de su estadía en el Hilton de Pilar donde estuvo hospedado junto a sus hijos menores, Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Eugenia “China” Suárez.

En las imágenes se los podía ver andando en bicicleta por el lugar o aprovechando el calorcito para estar en la pileta del hotel. Según lo que mostró, no faltaron las risas, los juegos, la diversión y también una cuota de descanso.