Soledad Pastorutti, conocida popularmente como La Sole, protagonizó un momento de profunda emoción al hablar de su padre y de la canción que le dedicó en su nuevo disco.

En una entrevista con Marcelo Bonelli por Radio Mitre, la cantante se refirió al vínculo con su papá y pronunció una frase que reflejó el dolor que atraviesa: “Ya no sabe quién es ni quién soy yo”.

La declaración puso en palabras una realidad difícil de afrontar para la artista, que mantiene un vínculo muy especial con su familia. A través de la música, Soledad encontró una manera de expresar esos sentimientos y dedicarle una canción a una de las personas más importantes de su vida.

🌟 "Mi viejo ya no sabe quién es ni quién soy yo": la profunda emoción de La Sole al hablar de la canción que le dedicó a su padre en su nuevo disco



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La Sole habló del difícil momento que atraviesa con su papá

Durante la entrevista con Marcelo Bonelli, La Sole se refirió al tema que le dedicó a su padre y compartió una reflexión íntima sobre el momento que atraviesan.

“Ya no sabe quién es ni quién soy yo”, expresó la cantante, en una frase que conmovió por la dimensión personal de sus palabras.

La canción aparece así como una forma de canalizar emociones y poner en música una experiencia familiar compleja. Lejos de limitarse a su faceta artística, la intérprete dejó ver el costado más personal de una historia en la que los afectos ocupan un lugar central.

La Sole no pudo cantar en Córdoba.

El tema se llama “Mi refugio”. “Fue un proceso largo de entender qué estaba pasando, incluso quedarme sin voz, pero volviendo a trabajar pensando en eso”. Además, contó que tuvo que grabarla en partes porque se emocionaba mucho con la canción, y no volvió a oírla hasta ahora, solo para grabar la promoción del tema.

La música como forma de expresar sus sentimientos

A lo largo de su carrera, Soledad Pastorutti construyó una relación cercana con su público, no solo a través de sus canciones, sino también mediante las historias personales que comparte.

En esta oportunidad, el tema dedicado a su padre adquiere un significado especial a partir de las declaraciones que hizo en Radio Mitre. La canción funciona como una expresión de ese vínculo y d