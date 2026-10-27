Ahora que Lourdes Sánchez (40) blanqueó su noviazgo con un empresario correntino de 27 años, la atención giró hacia el Chato Prada (59), quien también ya habría comenzado una relación.

“La tendencia es a decir que ella lo engañó, lo dejó y está con otro. Como él se encargó de contar”, disparó Fernanda Iglesias de entrada.

Luego contó: “El Chato está saliendo con una chica”.

Lourdes Sánchez y Francisco Liotta Hernández. (Foto: Movilpress)

“Y es algo bastante formal. O por ahí está cerca, porque la llevó a su casa”, enfatizó.

Ahí la panelista de Puro Show precisó que: “Es una chica joven, morocha”.

Pablo "Chato" Prada (Foto: Movilpress)

Qué le cuentan al hijo en común

En cuanto a Valentín, el chico de 10 años fruto del amor entre Lourdes y Pablo, la periodista explicó que “mo estaba” en la cita del Chato.

La misma actitud que tuvo Lourdes Sánchez respecto de Fracisco Liotta Hernández, a quien no le presentó al menor.

“Para mí está despechado. Lo que hizo con Ángel De Brito de contarle, de decirle que ella le había metido los cuernos, de ponerla a ella en el lugar de la malvada. Tipo, me dejó con el nene y encima está teniendo sexo con otro”, concluyó Fernanda Iglesias sobre el Chato Prada.