Coty Romero estuvo como invitada en “Más allá de la guita”, un ciclo de Resumido y se animó a jugar al “¿Por cuánta plata?“ donde la entrevistadora le hizo varias preguntas y ella no dudó en responder con honestidad.

“¿Por cuánta plata volvés a vivir a Corrientes?“, fue una de las primeras preguntas, lo que derivó en una confesión de la influencer: “Pasa que influye también mucho... conocí a una persona y estoy enamorada, así que no hay plata, perdón”.

Luego, reveló que volvería al Bailando solamente por 5.000 dólares. “No valió la pena todo lo que sucedió y todo el mal que me generó”, admitió. Por último, la entrevista mencionó a su ex, Nacho Castañares y dijo: “¿Por cuánta plata volverías con un ex? Tu ex dijo 5.000 dólares. ¿Por 5.000?“. Ella, tajante, contestó: “No”.

Qué dijo Coty Romero cuando le preguntaron si volvería con un exnovio por plata (Video: Resumido)

COTY ROMERO PRESENTÓ A SU NUEVO NOVIO

Coty Romero volvió a apostar al amor y confirmó su romance con Luciano, el joven con el que se la vinculaba desde hace varios meses y que también la acompañó durante su viaje para alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026.

Aunque en un primer momento evitó definir su situación amorosa, sus palabras en un programa de streaming dejaron entrever que hay alguien especial en su vida. En Luzu TV, la influencer protagonizó un divertido intercambio cuando surgió el tema de su situación sentimental.

Coty Romero y Luciano, su nuevo novio (Foto: Instagram)

Entre bromas y comentarios de sus compañeros, la influencer intentó esquivar las preguntas sobre su nuevo vínculo. Sin embargo, cuando le señalaron que en una de sus fotos se la veía relajada, tranquila y en paz, la correntina coincidió con esa percepción y dejó una frase reveladora.

“Obviamente yo lo cuido un montón, pero porque me hace bien”, expresó, en referencia a ese aspecto de su vida que prefiere preservar. La declaración llamó la atención porque, más allá de las idas y vueltas de la conversación, Coty dejó en claro que hay algo que quiere cuidar especialmente.