De Baywatch a OnlyFans: la actriz de 57 años que ganó 300 mil dólares en apenas tres meses. Crédito: Instagram

Erika Eleniak, una de las recordadas protagonistas de Baywatch, volvió a convertirse en noticia, aunque esta vez lejos de las cámaras de televisión. A los 57 años, la actriz que interpretó a Shauni McClain en la popular serie decidió reinventarse y abrir una cuenta de OnlyFans, una apuesta que, según trascendió, le está generando ingresos millonarios.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la artista consiguió alrededor de 10 mil suscriptores durante su primer mes en la plataforma. Inicialmente, sus ganancias rondaban los 10 mil dólares semanales, pero el crecimiento de su comunidad habría disparado sus ingresos hasta alcanzar 300 mil dólares en apenas tres meses, según fuentes cercanas citadas por el portal.

EL MILLONARIO NEGOCIO DE ERIKA ELENIAK EN ONLYFANS

Después de varios años alejada de los grandes proyectos de Hollywood, la exestrella de Baywatch encontró una nueva manera de conectar con sus seguidores y aprovechar la popularidad que conserva desde los años 90.

A diferencia de otras celebridades que utilizan la plataforma para compartir contenido explícito, Eleniak explicó que su propuesta está centrada en mostrar aspectos de su vida cotidiana, fotografías personales, videos en la playa y hasta imágenes de sus pies, uno de los contenidos más solicitados por sus seguidores.

De Baywatch a OnlyFans: la actriz de 57 años que ganó 300 mil dólares en apenas tres meses. Crédito: Instagram

De Baywatch a OnlyFans: la actriz de 57 años que ganó 300 mil dólares en apenas tres meses. Crédito: Instagram

“Prácticamente crecí en la playa con un traje de baño rojo, así que siento que esto cierra un ciclo, solo que ahora yo tomo las decisiones”, expresó durante una entrevista con TMZ.

QUÉ FUE DE LA VIDA DE ERIKA ELENIAK DESPUÉS DE BAYWATCH

La actriz comenzó su carrera siendo apenas una niña y tuvo una participación en E.T., el extraterrestre, la película de Steven Spielberg. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó en 1989, cuando se incorporó al elenco de Baywatch, donde permaneció hasta 1992 junto a David Hasselhoff.

Tras abandonar la ficción, protagonizó distintas películas y thrillers, aunque ninguno consiguió repetir el fenómeno internacional de la serie. Con el paso de los años, sus apariciones en la industria del entretenimiento se volvieron cada vez más esporádicas.

Ahora, Eleniak asegura que disfruta de esta nueva etapa profesional y de la libertad para decidir qué mostrar de su intimidad. “Llevo décadas siendo Erika de Baywatch, pero OnlyFans muestra una cara mía que la gente no ha visto. Es algo personal, divertido y sin filtros”, aseguró.

Incluso, lanzó una divertida promesa a quienes se suscriben a su perfil: “Si viniste buscando ver mis pies descalzos en la arena, te prometo que no te decepcionará”.