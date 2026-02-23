La vida de Soledad Pastorutti transita por uno de sus momentos más plenos y personales. En las últimas horas, la artista celebró una nueva vuelta al sol de su hija menor, Regina, con un mensaje cargado de emoción que conmovió a sus seguidores.

“Pasan los años y el amor es cada vez más grande. No hay nada que describa la felicidad que me das. Ser tu mamá es un aprendizaje constante y hace que mi vida tenga sentido. Felicidades amor mío”, escribió La Sole en sus redes sociales, dejando ver el profundo vínculo que mantiene con la adolescente.

Acompañando sus palabras, la cantante publicó una serie de fotografías que reflejan el crecimiento de Regina, quien nació el 19 de febrero de 2013 en el Sanatorio de la Mujer de Rosario. En cada imagen se puede observar el paso del tiempo y la transformación de la pequeña en una joven que ya empieza a construir su propia identidad.

Soledad Pastorutti emocionó al celebrar el cumpleaños de su hija Regina. Crédito: Instagram

Desde su nacimiento, Soledad Pastorutti optó por resguardar la privacidad de sus hijas. Incluso, en aquel entonces, tomó la decisión de presentar un recurso judicial que impidiera la toma y difusión de imágenes de Regina cuando era bebé, con el objetivo de proteger su intimidad.

En un comunicado difundido en ese momento, se aclaró que la artista mantendría su habitual buena predisposición con los medios, pero que la medida apuntaba exclusivamente a preservar la vida privada de sus hijas.

REGINA, LA HIJA DE SOLEDAD PASTORUTTI QUE HEREDÓ SU COSTADO ARTÍSTICO

Con el correr de los años, la propia cantante reveló que Regina tiene inclinaciones artísticas. Durante una entrevista en 2022, contó que su hija menor toca el piano y también canta, y que intenta motivarla para que supere la timidez y se anime a desarrollar su talento.

Soledad Pastorutti emocionó al celebrar el cumpleaños de su hija Regina. Crédito: Instagram

Además, destacó que la adolescente disfruta especialmente cuando la acompaña a sus conciertos, mostrando un interés genuino por el mundo de la música que podría marcar su futuro.

Mientras continúa creciendo lejos del foco mediático, Regina parece seguir los pasos de su madre, quien no duda en acompañarla en ese proceso con amor, aprendizaje y contención. Una historia que, sin dudas, también forma parte del costado más íntimo de una de las artistas más queridas del país — y que seguro tendrá lugar en la agenda de coberturas lifestyle de Bardeo News, donde las historias familiares de figuras icónicas siempre conectan con la audiencia.