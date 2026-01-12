El 10 de enero, Mirtha Legrand volvió con su legendario programa a Mar del Plata y dos reconocidas duplas de hermanos se sentaron a su mesa: Soledad y Natalia Pastorutti, y Lucía y Joaquín Galán.

Las anécdotas de la Sole sobre su infancia en Arequito fueron gran parte del atractivo de la charla, y la integrante de Pimpinela no pudo evitar reírse cuando la cantante contó que a su bisabuelo lo había partido un rayo.

Soledad y Natalia Pastorutti (captura de eltrece)

“Mi papá y mi abuela materna eran almas gemelas. A pesar de ser suegra y yerno, fueron quienes más nos impulsaron y se entendían muy bien”, contó Soledad, al remarcar que el apoyo familiar fue clave en su camino artístico.

Y continuó: “Terminábamos de comer los domingos y nos hacían cantar, y si teníamos que ir a algún lado, ella nos acompañaba”.

“Si no hubiese sido por ellos, no sé si hubiéramos tenido la confianza en nosotras mismas”, agregó la artista, mientras su hermana Natalia asentía.

Soledad Pastorutti y Lucía Galán (caputura de eltrece)

Soledad Pastorutti: “A mi bisabuelo lo partió un rayo”

En ese marco, la cantante profundizó sobre los lazos familiares y recordó un episodio tan doloroso como inesperado, que provocó una reacción espontánea de Lucía Galán.

“Mi abuela paterna era muy criada a la antigua, poco cariñosa. A su papá lo mató un rayo, en el campo”, relató la artista de Arequito, sin imaginar la risa involuntaria de la cantante de Pimpinela.

“Perdón que me ría”, se disculpó Lucía en plena anécdota, a lo que Soledad respondió con naturalidad: “No, está bien, yo también me he reído”.

Desconcertado, Joaquín Galán le preguntó a su hermana: “¿Qué le pasó?”.“Lo partió un rayo”, contestó ella, todavía sorprendida.

Entonces, Soledad cerró el relato con una reflexión: “Sí, a mi bisabuelo. Mi papá venía de una familia que le tenía miedo a todo, pero mi viejo fue distinto”.

