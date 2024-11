Lucía Galán habló con Socios del Espectáculo sobre su salud luego de haber sido operada por un quiste premaligno que le detectaron en el páncreas: “Estoy bien, pero tengo que seguir controlando”.

“Me detectaron un quiste en el pancreas en Madrid, en Buenos Aires me hice más estudios y me dio que era premaligno. Si pasaba el tiempo y no veían esas imagenes se convertía en un cáncer de páncreas fulminante”, dijo.

La cantante entonces explicó: “Las opciones eran operar, o cada seis meses hacerme estudios bastante invasivos y decidí operarme, me sacaron parte de la cola del páncreas y del bazo”.

Lucía Galán habló con Socios del Espectáculo.

“Estuve muy acompañada no solo por mis seres queridos sino por el público que me mandaba cadenas de oración y mensajes, fue muy impresionante”, agradeció a sus seguidores.

LUCÍA GALÁN CONTÓ CÓMO FUE LA RECUPERACIÓN DE SU CIRUGÍA

En el ida y vuelta con Adrián Pallares para el programa matutino de eltrece, Lucía Galán contó cómo fue la recuperación de su cirugía: “Después empecé a fortalecer el cuerpo y trabajar la voz”.

“Porque me había quedado el diafragma muy alto, que es imprescindible para cantar y respirar, fui a hacer la recuperación a Madrid y estuve acompañada por mi hija además de los profesionales”, cerró.

