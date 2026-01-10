En el primer programa de La Noche de Mirtha desde Mar del Plata, Mirtha Legrand reunió en su mesa a dos emblemáticas duplas de hermanos: Soledad y Natalia Pastorutti, y Lucía y Joaquín Galán.

Durante la charla, una entrañable anécdota de las cantantes de Arequito terminó revelando cómo las apodaban en su pueblo cuando eran niñas.

“A nosotras nos decían 'las prolijitas’”, contó Soledad, antes de compartir un relato que conmovió a todos los presentes y logró que Lucía Galán confesara que se le puso “la piel de gallina”.

Soledad y Natalia Pastorutti (captura de eltrece)

Por qué a Soledad y Natalia Pastorutti les decían “las prolijitas” en Arequito

Mirtha Legrand: -¿Es verdad que su mamá llevó a Cosquín la máquina para lavar la ropa?

Soledad Pastorutti: -El que la seca.

Natalia Pastorutti: -Sí, porque parábamos una semana y no teníamos ropa para tantos días.

Soledad: -Íbamos en una camioneta con cúpula y un colchón. Hacíamos lo que podíamos. Y mi mamá lo llevó. En casa no teníamos placard: teníamos seis cajones y en esos seis cajones estaba toda nuestra ropa, impecablemente guardada.

Lucía Galán: -Esas historias son maravillosas. Se me pone la piel de gallina.

Soledad: -Mi mamá era una mujer impecable.

Natalia: -Muy limpia. Nos ponía la ropa y al día siguiente la lavaba.

Soledad: -¡Y con un blanco! Hasta el día de hoy le digo: “Mami, esto no lo puedo blanquear”.

Natalia: -En Arequito, en la escuela pública, se usa guardapolvo blanco.

Soledad: -Sí, a nosotras nos decían “las prolijitas”. Teníamos las trencitas.

Mirtha Legrand: -“Las prolijitas”… mirá qué lindo.

