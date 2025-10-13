Este domingo Soledad Pastorutti, La Sole, brindó un show de antología en el Movistar Arena en el que no solo celebró sus 45 años junto a su público sino también con su hermana Natalia, Luciano Pereyra y Mirtha Legrand, que le hizo una de sus preguntas explosivas.

En medio del show, La Sole bajó del escenario y se acercó a la butaca de Mirtha para obsequiarle una réplica del poncho con el que debutó años atrás en Cosquín a los 15 años. “Yo simplemente te digo ‘gracias’ porque sé que has hecho un esfuerzo muy grande. Es la segunda vez que me venís a ver”, reconoció la cantante.

“No estoy cansada de estar acá, no tengo sueño, tengo un poco de hambre nada más”, se sinceró La Chiqui, provocando la risa de los presentes, pero la Sole insistió en que tenía que irse a dormir un ratito porque ya venía de ver otro espectáculo: el de Julio Boca.

“Yo lo que quiero es que vengas a mi programa. No venís a mi programa”, le reclamó Mirtha, pero la Sole se disculpó: “Estoy en Telefe ahora y no puedo”. “Ah, porque estás exclusiva. ¿Sabés que se vendió el canal?”, le preguntó La Chiqui.

“No sé. Yo tanto no sé”, dijo La Sole haciéndose la distraída. “Las nuevas autoridades te dejan”, le aseguró Mirtha, y como la cantante seguí en la misma postura, remató: “Bueno, chau, me voy”, en medio del aplauso popular.

LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS 45 DE SOLEDAD EN EL SHOW QUE COMPARTIÓ CON MIRTHA LEGRAND, LUCIANO PEREYRA Y SU HERMANA NATALIA PASTORUTTI

