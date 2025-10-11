Mirtha Legrand vivió un momento de pura emoción en la última emisión de La Noche de Mirtha luego de que Cristina Pérez, le llevara una imagen muy significativa que la conmovió hasta las lágrimas.

La periodista reveló que desde niña sentía una profunda admiración por “la Chiqui” y que incluso tenía una foto suya frente al televisor mientras miraba su programa: “Tengo una foto al lado del televisor porque yo, de chica, le hablaba a Mirtha desde el televisor”, contó Cristina, visiblemente emocionada.

Al ver la imagen, Mirtha no pudo contener su sorpresa ni su emoción: “Me dan ganas de llorar, me emociona”, expresó la diva conmovida, mientras Cristina le tomaba la mano.

Foto: Captura (eltrece)

El tierno momento despertó unas dulces palabras de la presentador a su invitada: “Te admiro mucho. Sos una número uno. Tenés una dicción perfecta y un lenguaje maravilloso”, le dijo, destacando la trayectoria y el talento de la exconductora de Telefe Noticias.

Mirtha Legrand: “Me dan ganas de llorar, me emociona”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MIRTHA LEGRAND LLAMÓ A NICO VÁZQUEZ PARA DISCULPARSE POR LO QUE DIJO DE GIMENA ACCARDI: LA RESPUESTA DEL ACTOR

En medio del revuelo que generaron sus dichos sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi (en agosto de 2025), Mirtha Legrand decidió tener un gesto directo y personal, y llamó al actor para pedirle disculpas, tal como lo comunicó el periodista Juan Etchegoyen por Mitre Live.

Según contó una persona del entorno del actor, “la Chiqui” se comunicó con él para expresarle su arrepentimiento por decir que Gimena lo dejó “como un cornudo”.

Sin embargo, la respuesta del actor fue inmediata y llena de cariño: “Yo te quiero mucho, no hacía falta que me llames”, le aseguró, dejando en claro que jamás se sintió ofendido.

Lejos de cualquier tensión, Mirtha le expresó además que muy pronto irá a verlo al teatro, donde protagoniza la exitosa obra Rocky, para “ovacionarlo y aplaudirlo”.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Con la calidez que lo caracteriza, Nico le reiteró que no había motivo alguno para disculparse. Pese a ello, la diva sintió la necesidad de pedir perdón por las palabras que habían generado ruido en los medios.