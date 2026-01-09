Mirtha Legrand volvió a Mar del Plata y, como era de esperarse, lo hizo a lo grande. Antes de que se grabe su primer programa de la temporada de verano, las cámaras de TN Central se metieron en el corazón del set para mostrar cómo se vive el minuto a minuto del detrás de escena de La noche de Mirtha en La Feliz.

El periodista Alan Ferraro fue el encargado de guiar el recorrido y arrancó mostrando el exclusivo lugar donde se arma todo: “Estamos en el Hotel Costa. En minutos empieza a grabarse el primer programa de Mirtha en Mar del Plata. Vamos a espiar cómo se está preparando el estudio”, comenzó diciendo.

Desde un elegante salón con vista al mar, Ferraro fue detallando cada rincón del estudio: “El salón tiene vista al mar. Y ya está todo prácticamente en su lugar. Están ajustando los últimos detalles, preparando la mesa”, agregó.

Foto: Captura (TN)

La emoción fue creciendo cuando el periodista llegó al lugar más emblemático: la mesa de Mirtha: “Vamos a descubrir juntos la mesa de la señora Mirtha Legrand. Pasamos por la parte técnica, obviamente, con los micrófonos, las consolas de sonido, y el personal ajustando detalles”, relató.

Y enseguida llegaron los íconos que hacen único al programa: “Acá ya tenemos la mesa. Acaban de poner los mantelitos de color rosado. Ya saben que les gusta el color rojo, rosado. Los cubiertos recién lustrados. Uno por uno los fue lustrando el personal del hotel”.

Foto: Captura (TN)

Entre los objetos más simbólicos, no faltó la famosa campanita: “Suena, ahí está. Es la campanita que usa la señora para poner un poco de orden en la mesa. Acá tiene también a un costado está el pañuelito, el cartel que dice ‘Mirtha Legrand’. Y la silla de la señora".

“Sin dudas hablamos de la señora récord en la televisión argentina que sigue trabajando. A la edad que tiene, por ejemplo, hoy se levantó temprano, a las 9 de la mañana ya estaba leyendo el diario y preparándose para su programa”, cerró.

¡Se viene el gran debut de Mirtha Legrand en Mar del Plata!

