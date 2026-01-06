La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale se mudaron a Mar del Plata y ya tiene todo listo para las primeras mesazas de este 2026 con el fin de hacer un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 10 DE ENERO

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand levará adelante una mesaza que tendrá la presencia de Lucía y Joaquín Galán, integrantes del eterno dúo Pimpinela.

También estarán presentes otra dupla de hermanas famosas: Soledad y Natalia Pastorutti, que le devolverán el favor a Mirtha, luego de su recordado encuentro de fines del 2025 en el Movistar Arena.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 11 DE ENERO

El domingo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a los actores Martín Bossi y Laurita Fernández, protagonistas de la exitosa obra La Cena de los Tontos, que también se mudó a Mar del Plata.

También estarán presentes Florencia Peña y Juan Ingaramo, los protagonistas del musical Pretty Woman, y el artista de stand up Federico Cyrulnik.

