Mirtha Legrand volvió a abrir su corazón en vivo y dejó a todos boquiabiertos al confesar que desde hace años está enojada con un famoso periodista. La revelación ocurrió durante La Noche de Mirtha, cuando recordó su vínculo con Chiche Gelblung y explicó por qué la relación se quebró.
“Yo estoy enojada con él hace años”, lanzó sin rodeos la diva, cuando hablaban de la relación laboral de Chiche con Beto Casella, uno de los invitados a la mesa.
“Fue porque sacó unas fotos mías en la playa de Mar del Plata”, recordó. Y siguió: “Nos habíamos ido a una playa lejos justamente para estar tranquilos con Daniel (Tinayre)”.
“De pronto me levanté y veo a través de una loma que se ocultaba un fotógrafo, un paparazzi. Y digo: ‘Daniel, allá hay un fotógrafo que nos está fotografiando’. Yo estaba con las piernas levantadas. Nunca se disculpó. Me dolió muchísimo”, cerró, sincera.
LA REACCIÓN DE BETO CASELLA CUANDO MIRTHA LEGRAND LE PREGUNTÓ SI ESTUVO ENAMORADO DE EDITH HERMIDA
Mirtha Legrand puso entre las cuerdas a Beto Casella en plena mesa de La Noche de Mirtha al preguntarle si estuvo enamorado de Edith Hermida, su histórica compañera del programa Bendita.
Lejos de responder con soltura, Beto entró en modo evasivo y empezó a esquivar el tema con una catarata de frases que, lejos de aclarar, terminaron alimentando aún más las versiones de un romance oculto: “No puedo contestar eso“, comenzó diciendo, visiblemente incómodo.
“Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve. Pero sin permiso de ella, no“, agregó, sin querer ahondar en detalles.
“Lo importante es que hoy hay respeto y yo, por supuesto, respeté la decisión de ella”, cerró el invitado, sobre las versiones de enojo con su excompañera por no querer irse a su nuevo programa con él.