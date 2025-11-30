Este sábado Agustina Cherri se sentó en la mesaza de La Noche de Mirtha Legrand donde contó cómo puso en pausa su carrera actoral para empezar a ser empresaria, lo que llamó poderosamente la atención de la conductora.

Con el correr de la noche, la charla fue derivando hacia otros tópicos, hasta que Mirtha quiso saber cuál fue el “personaje más maravilloso, más soñado” de la actriz, y ella no se anduvo con vueltas a la hora de elegir su papel más preciado.

Mirtha Legrand y Agustina Cherri en la mesaza (Fotos: capturas eltrece)

“Yo creo que el personaje que más marcó mi carrera, porque lo hice durante muchos años y marcó muchas generaciones, y hasta el día de hoy me pasa, fue el personaje que yo hice en chiquititas con Romina Yan y con Cris Morena. Se llamaba Mili y era la huérfana más grande de Rincón de Luz”, recordó la actriz.

Leé más:

La huerta orgánica de Agustina Cherri: así cosecha los alimentos que llegan directo a su mesa

RAGUSTINA CHERRI ELIGIÓ A SU PERSONAJE PREFERIDO Y LE CONTÓ A MIRTHA LEGRAND QUIÉN FUE SU PRIMER NOVIO FAMOSO

“Me pasa al día de hoy que a veces voy por la calle y me dicen ‘¡Mili!’. Me giro y es una señora que tiene mi edad que, claro, marqué su infancia, porque la infancia es algo que a uno lo atraviesa…. Fueron muchos años, fueron siete temporadas….”, agregó la actriz.

“Muchos jóvenes se han enamorado de vos. Tomás Yankelevich, por ejemplo”, le recordó Mirtha a Agustina. “Tomás, sí. Fue mi novio. Fue mi primer novio”, reconoció ella.

Foto: Instagram (@agustinacherriok)

“¿En serio? ¿Tu primer novio?”, se sorprendió la conductora. “Sí, no lo sé. Éramos muy chiquitos. Yo estaba trabajando con Tomás, el hijo de Cris”, recordó Agustina, mientras Mirtah reconocía que su invitada “es muy buena actriz”. Si lo dice La Chiqui…

Leé más:

A 30 años del estreno de Chiquititas: qué fue de la vida de los chicos del orfanato

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.