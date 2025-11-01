El 7 de agosto de 1995 la televisión argentina estrenaba Chiquititas, creación de Cris Morena, se convirtió en un fenómeno cultural que atravesó fronteras, vendió millones de discos y llenó el Gran Rex temporada tras temporada.

Treinta años después, su magia sigue intacta: los niños del orfanato de Rincón de Luz aún habitan la memoria de quienes crecieron soñando con ese lugar donde todo era posible.

Algunos de sus protagonistas, como Celeste Cid, Agustina Cherri, Felipe Colombo, Luisana Lopilato o Benjamín Rojas, continuaron su camino en la actuación y se consolidaron como figuras de la industria.

Otros, en cambio, eligieron alejarse del mundo mediático y construir su vida lejos de los escenarios. Sin embargo, todos comparten un mismo punto de partida: haber sido parte de un fenómeno que unió a miles de chicos bajo una misma melodía.

A 30 años del estreno de Chiquititas: qué fue de la vida de los chicos del orfanato que marcó a una generación

QUÉ ES DE LA VIDA DEL ELENCO DE CHIQUITITAS

Valeria Rocío Díaz, quien interpretó a Delfina, decidió retirarse de la actuación a fines de los noventa. Se casó con el exfutbolista Julio Arca y se instaló en Inglaterra, donde formó una familia. A pesar de su bajo perfil, el público la recuerda con el mismo cariño.

A 30 años del estreno de Chiquititas: qué fue de la vida de los chicos del orfanato que marcó a una generación | Créditos: Captura TV e Instagram

Daniella Mastricchio, la inolvidable Sol Rivera, atravesó momentos difíciles tras su paso por la serie, pero encontró en la música una nueva forma de expresarse. Hoy compone y canta, y suele compartir en redes su costado más humano.

A 30 años del estreno de Chiquititas: qué fue de la vida de los chicos del orfanato que marcó a una generación | Créditos: Captura TV e Instagram

Otra de las figuras recordadas es Nadia di Cello, quien participó en Chiquititas durante seis años. Tras enfrentarse a una etapa de crisis personales y profesionales, logró reconstruirse y regresar al teatro. “Todos tenemos segundas oportunidades”, confesó en una entrevista reciente.

A 30 años del estreno de Chiquititas: qué fue de la vida de los chicos del orfanato que marcó a una generación | Créditos: Captura TV e Instagram

Diego Mesaglio, el querido Corcho, también logró reinventarse: continuó actuando, dio clases y superó un accidente que afectó su visión, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza.

A 30 años del estreno de Chiquititas: qué fue de la vida de los chicos del orfanato que marcó a una generación | Créditos: Captura TV e Instagram

A 30 años del estreno de Chiquititas: qué fue de la vida de los chicos del orfanato que marcó a una generación | Créditos: Captura TV e Instagram

A 30 años del estreno de Chiquititas: qué fue de la vida de los chicos del orfanato que marcó a una generación | Créditos: Captura TV e Instagram

Jimena Piccolo y Georgina Mollo, parte del elenco original, siguieron caminos distintos pero igual de inspiradores. La primera se dedicó a la docencia y al arte con perfil bajo, mientras que Georgina se volcó al diseño de indumentaria y más tarde volvió al teatro, reencontrándose con su primera pasión.