Muna, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, estuvo en el espectáculo de ‘Margarita’ en Tecnópolis y confesó que se prepara para lanzarse como cantante.

“Mi idea, mi mayor sueño hoy es sacar mi disco y estoy trabajando muchísimo en eso, así que espero que pronto pueda hacerse realidad”, confesó Muna en diálogo con Nahuel Saa, más conocido como La Criti.

Luego fue consultada sobre la posible vuelta de Chiquititas y respondió: “No sé si hacer el personaje de mi mamá, pero me encantaría. Me gusta mucho actuar, así que se puede ver qué personaje encontramos por ahí”.

Muna Pauls lució un jean wide leg, con un top negro y campera bomber de cuero sintético tono chocolate, pelo suelto y un maquillaje con rímel, sombras marrones y delineado negro.

MARGARITA EN TECNÓPOLIS

El suceso de Cris Morena debutó con su show en Tecnópolis y contó con las principales figuras del espectáculo en las gradas.

Margarita en vivo. Foto: Movilpress.

Paula Chaves, Agustina Cherri con sus hijos Muna y Nilo Pauls, Pachu Peña, Manuela Pal, Stephanie Demner, Rochi Igarzabal, María Fernanda Callejón y Giovanna Diotto Callejón, Lionel Ferro y Amira Chediak con sus hijos Roma y Donato, Rulo Schijman y Donna, entre otros.