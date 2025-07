El estreno de la serie sobre Carlos Menem generó una fuerte polémica familiar, con tensiones previas y posteriores a su lanzamiento. En medio de ese escenario, Carlitos Nair Menem, hijo del expresidente, decidió pronunciarse —aunque con restricciones legales— sobre el tratamiento de la figura de su padre en la ficción.

El periodista Juan Etchegoyen reveló en “Mitre Live” que logró comunicarse con Carlitos, en medio de su conflicto con Zulemita Menem y su sobrina Antonella. “Hoy hablé con Carlitos Nair después de todo el lío que tuvo con su hermana. Me sorprendió lo que me dijo”, anticipó el conductor.

Carlitos Nair Menem habló sobre la serie de su padre y fue contundente. Crédito: Instagram/@nair_menem

LA RESPUESTA DE CARLOS NAIR MENEM

Etchegoyen explicó que Carlitos tiene un bozal legal que le impide expresarse públicamente sobre ciertos temas, pero aun así le envió un mensaje que el periodista compartió con su audiencia: “Hola Juan, ¿cómo estás? Yo estoy bien. No la vi la serie y no creo que la vea. No puedo hablar por ahora con la prensa porque tengo bozal legal”, escribió el hijo del exmandatario.

Y cerró su respuesta con una frase tajante: “Estoy con mis temas. Si tengo tiempo, la veré”.

Carlitos Nair Menem sorprendió al mostrarse distante de una producción que, en otros tiempos, probablemente habría sido objeto de fuertes declaraciones. Para Etchegoyen, esta actitud fue inesperada: “Sinceramente me sorprende cómo después de tanto enojo, ahora diga que no tiene interés en verla”.