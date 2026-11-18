La salud de Mariano Chihade, empresario y marido de Mariana Fabbiani, generó preocupación después de que se conociera que permanece internado en el Fleni, sede Belgrano, tras detectarle una imagen nodular en el cerebro. Según informó la institución médica, el hallazgo surgió durante una resonancia magnética y los profesionales determinaron que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Aunque la noticia provocó inquietud, desde el centro médico confirmaron que Chihade se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia.

QUÉ SIGNIFICA LA IMAGEN NODULAR QUE LE DETECTARON A MARIANO CHIHADE

La expresión “imagen nodular” hace referencia a una alteración observada durante un estudio por imágenes, pero no constituye por sí misma un diagnóstico. Para determinar su origen, los especialistas deben analizar distintos factores, como el tamaño, la ubicación, las características de la lesión y los antecedentes médicos del paciente.

Este tipo de hallazgos puede estar relacionado con diferentes condiciones, entre ellas quistes, alteraciones vasculares, procesos inflamatorios o formaciones tumorales. Su detección no significa necesariamente que exista una enfermedad maligna, por lo que resulta fundamental contar con estudios complementarios y una evaluación especializada.

En el caso del marido de Mariana Fabbiani, la decisión de avanzar con una cirugía despertó interrogantes. Sin embargo, una intervención de estas características puede tener distintos objetivos, desde obtener información para establecer un diagnóstico hasta retirar una lesión o prevenir posibles complicaciones.

EL MENSAJE DE MARIANA FABBIANI EN MEDIO DE LA INTERNACIÓN DE SU MARIDO

Mientras se esperan novedades sobre la evolución de Chihade, Mariana Fabbiani se expresó públicamente y agradeció las muestras de cariño que recibió su familia durante las últimas horas.

La conductora, que lleva más de dos décadas de relación con el empresario y tiene dos hijos junto a él, Matilda y Máximo, pidió que acompañen a su marido con pensamientos de amor en este momento delicado.

Por ahora, la información médica difundida es limitada y no permite establecer la naturaleza de la lesión. La evolución de Mariano Chihade y los resultados de la evaluación de los especialistas serán determinantes para conocer mayores precisiones sobre su cuadro de salud.