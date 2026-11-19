En las últimas horas, Flor Peña se convirtió en la protagonista de una cruel fake news pero, lejos de quedarse callada, decidió salir a responder. La actriz se vio obligada a desmentir su propia muerte y estalló contra el responsable de la falsa noticia.
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A través de X, comenzó a circular el hashtag #murioflorpeña, la cual rápidamente se volvió tendencia. El usuario @ibosttero incluso compartió una supuesta búsqueda de Wikipedia donde indicaba que la actriz había fallecido.
Luego, este mismo usuario siguió publicando posteos donde daba a conocer la supuesta causa de muerte. “Murió luego de presenciar el penal errado por Lautaro del Campo al último minuto de la final contra Luzu”, dijo.
LA FURIOSA RESPUESTA DE FLOR PEÑA ANTE LA FAKE NEWS
Según la captura de pantalla que compartió este usuario de X, Flor Peña le habría escrito por privado para instarlo a borrar todos sus mensajes. “Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta”, decía el mensaje de la actriz.
“No te das cuenta que perjudicas y dañás el trabajo de otra gente?”, agregaba el mensaje donde Florencia lo abría amenazado con denunciarlo. “Hacelo ahora o te denuncio ya”, decía el último mensaje.
Finalmente, el usuario @ibosttero escribió en sus redes: “Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña”.