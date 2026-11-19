En las últimas horas, Flor Peña se convirtió en la protagonista de una cruel fake news pero, lejos de quedarse callada, decidió salir a responder. La actriz se vio obligada a desmentir su propia muerte y estalló contra el responsable de la falsa noticia.

A través de X, comenzó a circular el hashtag #murioflorpeña, la cual rápidamente se volvió tendencia. El usuario @ibosttero incluso compartió una supuesta búsqueda de Wikipedia donde indicaba que la actriz había fallecido.

Luego, este mismo usuario siguió publicando posteos donde daba a conocer la supuesta causa de muerte. “Murió luego de presenciar el penal errado por Lautaro del Campo al último minuto de la final contra Luzu”, dijo.

(Captura: X @ibosttero)

LA FURIOSA RESPUESTA DE FLOR PEÑA ANTE LA FAKE NEWS

Según la captura de pantalla que compartió este usuario de X, Flor Peña le habría escrito por privado para instarlo a borrar todos sus mensajes. “Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta”, decía el mensaje de la actriz.

La furiosa respuesta de Flor Peña ante la fake news de su muerte (Captura: @ibosttero)

“No te das cuenta que perjudicas y dañás el trabajo de otra gente?”, agregaba el mensaje donde Florencia lo abría amenazado con denunciarlo. “Hacelo ahora o te denuncio ya”, decía el último mensaje.

Finalmente, el usuario @ibosttero escribió en sus redes: “Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña”.