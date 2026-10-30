En la antesala de Halloween, Moria Casán invitó a su programa de eltrece a médiums y brujitas blancas para hablar de rituales, pero terminó protagonizando un conmovedor momento que la emocionó hasta las lágrimas.

Una médium le aseguró que su papá, Juan Casanova, estaba presente y le transmitió un mensaje. La reacción de La One fue inmediata y el intercambio terminó con una emotiva declaración de amor hacia su padre.

“Energéticamente el ambiente es hermoso. No hay una cosa rara”, dijo la conductora, antes de hacerle una pregunta directa a una de las médiums presentes en su programa de eltrece.

El conmovedor momento de Moria Casán en vivo: una médium dijo que su papá estaba presente (eltrece)

UNA MÉDIUM SE COMUNICÓ CON EL PADRE DE MORIA CASÁN

“¿Se pueden comunicar con muertos ustedes? ¿Qué le dicen?”, consultó Moria.

“Sí. No los bajo, no los saco de la luz, no los introduzco en mi cuerpo, yo soy canal. Recibo información y te la transmito”, le respondió la médium.

Intrigada, Casán quiso saber más: “¿Podés recibir algo de la persona que decís que me quiere mucho? ¿Quién es la persona?”.

Conectada, la mujer le contestó: “Es el hombre más importante de tu vida. El primer hombre de tu vida”.

“El hombre más importante de mi vida es Mario Castiglione”, respondió la diva, en referencia al padre de su hija, Sofía Gala.

Pero la médium la sorprendió con otra respuesta: “El hombre más importante de tu vida, que te contiene y te protege, es tu padre”.

LA EMOCIÓN DE MORIA CASÁN EN VIVO

Conmovida e impactada, Moria coincidió: “Mi padre, qué bueno. Tenés razón”.

“Él conectó mucho con vos y aún sigue conectando”, amplió la médium.

“Claro, mi padre fue el primero, el que hizo que mi vida sea lúdica, me metió en el mundo del arte. Era músico, pero amaba el arte”, recordó Casán.

Con los ojos llenos de lágrimas al escuchar que su papá estaba presente, la conductora cerró con unas sentidas palabras: “Juan Casanova, ¡te quiero! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido, Juan! Vení a protegerme. Mi padre y mi madre fueron maravillosos".

“Yo, hija única, y no me puedo quejar de nada. Una vida maravillosa. Juan Casanova, gracias por protegerme, te quiero”, concluyó la diva, conmovida en vivo en La Mañana con Moria.