Fiorela De Benedictis, conocida artísticamente como Fiorel, atraviesa una etapa en la que la música tiene un significado especial para ella.

Hija de Piero, la cantante busca consolidar su propio camino artístico mientras transita el duelo por la muerte de su padre, una figura fundamental en su vida personal y musical.

En una entrevista con este portal, Fiorel habló sobre la manera en que la música la acompaña en este momento, recordó las enseñanzas que recibió del reconocido artista y contó cómo prepara dos conciertos que tendrán un lugar especial en su historia: uno dedicado al folklore argentino y otro pensado como un homenaje a Piero.

“Estoy armando también un homenaje a papá y lo siento tan cerca”, expresó al hablar de la relación entre la música y el proceso que atraviesa.

Y agregó: “Él siempre me compartió la música desde ese lugar, como un refugio, un lugar sagrado y seguro. Así que me acompaña un montón y lo que más quiero hacer es cantar”.

Foto: @fiorelmusica

Fiorel habló del homenaje a Piero y contó cómo la acompaña la música

La cantante tiene por delante dos presentaciones con propuestas diferentes, pero unidas por su historia familiar y su vínculo con la música.

El domingo 25 de octubre, Fiorel se presentará con Crezco del Viento, un espectáculo que propone un recorrido por las raíces del folklore argentino, con espacio para la improvisación y la interpretación personal. La acompañarán Sol Portillo en vientos, Martín Quaglia en guitarra y Diego Sosa en charango.

En ese concierto también habrá lugar para algunas canciones de Piero, que convivirán con el repertorio folklórico de la propuesta.

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Pero el homenaje más directo llegará el 14 de noviembre, en el Teatro Santa María, con un espectáculo dedicado al repertorio de su padre. La artista adelantó que será una presentación con banda completa, invitados y una sonoridad vinculada al costado más rockero de Piero.

“Para homenajear a papá, hemos decidido hacer el formato tal cual”, contó Fiorel sobre la decisión de recuperar los arreglos y el espíritu de aquellas canciones. La formación incluirá músicos cercanos y tendrá una participación familiar especial: su sobrina, nieta de Piero, tocará el bajo.

De esta manera, la artista se prepara para compartir con el público distintas facetas de su búsqueda musical y, al mismo tiempo, mantener vivo el legado de su padre a través de las canciones.

Qué aprendió Fiorel de Piero y cómo construye su identidad musical

Aunque creció rodeada de música, Fiorel desarrolló un recorrido propio antes de encontrar en el folklore un espacio de expresión personal. Durante ocho años integró el Coro de Niños del Teatro Colón y comenzó su formación desde una impronta lírica, muy diferente de la manera en que su padre abordaba las canciones populares.

Sin embargo, hubo una enseñanza de Piero que con el tiempo adquirió un significado especial para ella.

“Papá siempre contó las canciones”, recordó. Según explicó, él solía insistirle con una idea: “Pero contá las canciones”.

Hoy, esa forma de interpretar ocupa un lugar central en su identidad artística. Para Fiorel, cantar no consiste solamente en ejecutar una melodía, sino también en transmitir una historia y generar una conexión con quien escucha.

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“Yo disfruto mucho la música contada”, afirmó. Y aunque reconoce la influencia inevitable de su historia familiar, también considera que las particularidades de cada artista aparecen en la manera en que transforma aquello que recibió.

En Crezco del Viento, esa búsqueda se expresa a través del folklore, la improvisación y un repertorio que dialoga con las experiencias personales. La cantante explicó que las canciones nacen, en gran medida, de aquello que vivió y sintió, y que busca que puedan acompañar también las experiencias de otras personas.

“Cuando nombramos cosas que nos pasan, ayuda un montón a acompañar”, sostuvo. Por eso, piensa sus canciones como posibles disparadores de conversaciones y encuentros.

La enseñanza de Piero que Fiorel lleva como bandera

Al recordar a su padre, la cantante destacó valores que exceden su trayectoria artística y que busca mantener presentes en su propia vida.

“Papá siempre trajo bien alta la bandera de la ternura”, expresó. Luego enumeró algunas de las enseñanzas que más la marcaron: “El amor, el compartir, el perdonar”.

“Papá siempre trajo bien alta la bandera de la ternura, el amor, el compartir, el perdonar...”. Fiorel.

Fiorel también recordó la manera en que Piero enfrentaba las dificultades y las situaciones de violencia que atravesó a lo largo de su vida.

Lo que más admira, explicó, es que pudiera hacerlo sin quedar atrapado en el rencor. “Y yo eso lo admiro un montón”, señaló.

Para ella, esa actitud forma parte de la herencia más profunda que recibió de su padre. Una enseñanza que no se limita al escenario, sino que también atraviesa su manera de relacionarse con los demás y de entender la música como un espacio de encuentro.

Qué le gustaría que se recuerde de Piero más allá de sus canciones

Además de su legado musical, Fiorel reivindicó el compromiso social de su padre y su manera de vincularse con distintas personas y sectores de la sociedad.

“Me parece muy admirable esto que tuvo papá, de siempre estar con el pueblo sin prenderse a ningún ismo”, sostuvo.

La cantante destacó que muchas de las canciones de Piero transmitían una búsqueda de unidad, libertad de pensamiento y compromiso con una Argentina mejor.

En ese sentido, recordó su defensa de la posibilidad de expresarse, manifestarse y luchar por una sociedad más justa, sin quedar atado a discursos que profundizaran las divisiones.

Foto: @fiorelmusica

Para Fiorel, esa capacidad de estar cerca de la gente sin perder la independencia de pensamiento es uno de los aspectos más valiosos de su legado.

Los proyectos de Fiorel y su deseo de recorrer el país con su música

Mientras prepara los conciertos y continúa desarrollando su identidad como cantante, Fiorel también mira hacia el futuro. Su deseo es llevar su música a distintos puntos de la Argentina y seguir construyendo experiencias a través del intercambio cultural.

“Me gustaría recorrer mucha cultura. Quiero tocar en cada rinconcito de este país”, contó.

“Me gustaría recorrer mucha cultura. Quiero tocar en cada rinconcito de este país”. Fiorel.

La artista recordó también las giras que compartió con su padre por Latinoamérica y expresó su deseo de continuar ese camino de encuentros a través de la música.

“Disfruto mucho de compartir la música, y compartir cultura, y conocernos y comunicarnos”, explicó.

Video: Ciudad Magazine

Entre las canciones que la acompañan, el folklore y el homenaje a Piero, Fiorel busca seguir creciendo como artista sin desprenderse de sus raíces. Una manera de transformar lo heredado en una voz propia y de mantener vivo, a través de la música, el vínculo con su padre.

Cuándo y dónde ver a Fiorel

Crezco del Viento: domingo 25 de octubre en La Carbonera, Carlos Calvo 299, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires.

Homenaje a Piero: 14 de noviembre en el Teatro Santa María, con banda completa e invitados.

Ambas presentaciones forman parte de una etapa significativa para Fiorel, que encuentra en el escenario una manera de compartir su búsqueda artística y celebrar la música que marcó su historia.