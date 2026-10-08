El último adiós a Piero De Benedictis estuvo marcado por un momento que conmovió a todos los presentes: sus hijos Juan y Fiorella De Benedictis lo despidieron cantando “Mi viejo”, uno de los temas más emblemáticos de su carrera. Acompañados por Enrique Aiello, guitarrista y director de la banda del artista durante más de tres décadas, los hermanos interpretaron la canción frente a sus familiares y amigos durante el velorio realizado este jueves en la Ciudad de Buenos Aires.

El músico había muerto el miércoles 7 de octubre, a los 81 años, después de atravesar complicaciones de salud que requirieron internación. Su partida generó numerosas muestras de afecto y convocó a familiares, colegas y amigos que se acercaron para despedir a una de las voces más reconocidas de la canción popular argentina.

Mariana Schettini, viuda de Piero, sus hijos Fiorella y Giuliano, y Juan De Benedictis (Foto: Movilpress)

La interpretación adquirió un significado especial por la historia detrás de la canción. Aunque Piero no escribió la letra, solía cantarla pensando en su propio padre. Esta vez, fueron sus hijos quienes tomaron la posta para despedirlo con una de sus obras más recordadas y una frase que resonó con particular fuerza: “Yo soy tu sangre, mi viejo”.

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La escena se desarrolló ante el silencio y la emoción de los presentes, que acompañaron a Juan y Fiorella durante la interpretación. El momento quedó registrado en imágenes difundidas desde el velorio, donde también estuvieron otros integrantes de la familia del cantautor.

Entre quienes se acercaron a acompañar a sus seres queridos estuvieron Mariana Schettini, viuda del artista, y distintas personalidades vinculadas a su trayectoria, como el periodista Gustavo Lutteral y el productor Darío Arellano. La despedida se realizó en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

Juan de Benedictis, hijo de Piero y papá de Ámbar (Foto: Movilpress)

El cortejo fúnebre de Piero estaba previsto para este viernes 9 de octubre, a partir de las 11, con destino al Cementerio de la Recoleta. El músico dejó un repertorio que atravesó generaciones, con clásicos como “Mi viejo”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Llegando llegaste” y “Soy pan, soy paz, soy más”, canciones que mantienen vivo su legado artístico.

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