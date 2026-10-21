El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de Chacarita. (Foto: Movilpress)

El último adiós a Antonio Grimau fue este miércoles con un breve responso en la capilla del cementerio de la Chacarita, donde asistieron los familiares y amigos más cercanos del artista.

Luciana y Antonia, las hijas del actor, se abrazaron desconsoladas para despedir a su padre.

Con un breve paso por el Panteón de Actores de la necrópolis porteña, Grimau fue cremado.

Las fotos del último adiós a Antonio Grimau en el Cementerio de Chacarita.

Antonio Grimau había fallecido por complicaciones de un cuadro de Epoc, tras pasar varios días internado en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer.

Las fotos de Ciudad del último adiós a Antonio Grimau

Las fotos del último adiós a Antonio Grimau en el Cementerio de Chacarita.

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