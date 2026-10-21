La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino. Entre los mensajes de despedida se destacó el de Susana Giménez, quien recordó al actor con unas sentidas palabras y una imagen de ambos sobre el escenario.

“Mi querido Antonio, qué horrible fue enterarme de tu partida esta mañana. Te recordaré siempre como un actor brillante, súper profesional, jamás un problema, siempre una sonrisa cariñosa. Te vamos a extrañar, querido amigo. Descansa en paz”, escribió la conductora en una historia de Instagram.

Susana Giménez despidió a Antonio Grimau con un emotivo mensaje (Instagram)

Junto al mensaje, Susana compartió una fotografía de una función teatral en la que se la ve junto a Grimau y otros integrantes del elenco. La publicación reflejó el cariño y la admiración que sentía por el intérprete, con quien compartió distintas etapas de su carrera.

De qué murió Antonio Grimau

Antonio Grimau murió el 20 de octubre de 2026, a los 82 años. El actor, cuyo nombre real era Antonio Rebolini, tenía más de seis décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión.

El artista padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), una afección que compromete el tejido pulmonar y que puede dificultar la respiración. Su cuadro respiratorio había motivado su hospitalización.

Con su partida, el espectáculo argentino despide a un actor de extensa trayectoria, recordado por sus trabajos en distintos escenarios y producciones audiovisuales. Susana Giménez, por su parte, eligió despedirlo desde el afecto y la admiración, con un mensaje que resumió el recuerdo que conservará de su querido amigo.