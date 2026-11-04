La 35° Marcha del Orgullo de Buenos Aires volverá a convocar este sábado 7 de noviembre a miles de personas en las calles. En ese contexto, la fiesta Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis anunciaron una alianza para participar con una carroza propia, en una propuesta que busca unir la celebración de las identidades LGBTIQ+ con la visibilización de las problemáticas que todavía atraviesan a las comunidades travestis, trans y no binarias.

La iniciativa pone el foco en una pregunta central: ¿por qué sigue siendo necesaria la movilización? Las cifras de exclusión, las dificultades para acceder a un empleo formal y la vulnerabilidad social permiten dimensionar las desigualdades que persisten. Uno de los datos más contundentes es que la expectativa de vida de las travestis y mujeres trans en Argentina continúa siendo de apenas 35 años.

Marcha del Orgullo: los números que muestran la realidad de la comunidad travesti y trans

El trabajo de la Asociación Civil Mocha Celis durante 2025 refleja tanto el alcance de sus programas como las necesidades que todavía existen. La organización, que lleva más de 15 años de trayectoria autogestiva, informó los siguientes resultados:

6.000 atenciones: incluyeron gestiones de cambio registral, acceso a la Justicia, acompañamiento en salud mental, trámites migratorios y asistencia a personas privadas de su libertad.

Educación: 27 personas egresaron del Bachillerato Popular con el título de Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades. También se inauguraron la Escuela Primaria Flavia Flores PAEByT y un comedor escolar.

Formación profesional: se realizaron 15 acompañamientos para ingresos universitarios y hubo 170 egresades en los 16 cursos de formación dictados.

Empleo trans: se consolidó una base de más de 900 personas travestis, trans y no binarias en búsqueda activa de trabajo formal. Además, se incorporaron 50 nuevas empresas aliadas y se concretaron 40 inserciones laborales en el sector privado.

Asistencia alimentaria: a través de Teje Solidario, 600 personas retiran cada mes su módulo alimentario. De ellas, 453 tienen más de 40 años.

Foto: prensa

Los datos muestran la importancia de las redes de acompañamiento y de las políticas de inclusión para una comunidad que todavía enfrenta barreras en el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el mercado laboral.

Desde Polenta también señalaron que impulsan políticas de contratación inclusivas para generar oportunidades laborales y que garantizan el ingreso gratuito de integrantes de la comunidad travesti, trans y no binaria a cualquiera de sus eventos.

Cómo será la carroza de Polenta y Mocha Celis en la Marcha del Orgullo

La alianza tendrá su expresión en las calles este sábado 7 de noviembre, cuando ambas organizaciones participen de la 35° Marcha del Orgullo con una carroza propia.

Polenta, la fiesta creada por Maru “La Polaca” Frohmann y Nacho Elizalde, construyó su identidad como un espacio de encuentro abierto, seguro y libre de etiquetas. Nacida en febrero de 2019, se convirtió en un fenómeno cultural de la escena nocturna porteña, con una propuesta que combina diseño técnico, luces y recursos visuales de las fiestas electrónicas con reggaetón, pop y música latina.

Su participación junto a Mocha Celis busca trasladar ese espíritu de celebración y comunidad a una jornada atravesada también por la memoria y el reclamo de derechos.

Qué es Mocha Celis y qué trabajo realiza por la comunidad LGBTIQ+

Fundada en 2011, la Asociación Civil Mocha Celis nació a partir del primer Bachillerato Popular Travesti-Trans del mundo. Su modelo pedagógico inspiró iniciativas similares en más de 15 provincias argentinas y en países de Latinoamérica y el Caribe.

Foto: prensa

La organización acompaña cada año a más de 2.000 personas a través de distintos programas que buscan garantizar derechos y generar oportunidades:

Bachillerato Popular: ofrece la posibilidad de completar los estudios secundarios.

EmpleoTrans: articula con entidades públicas y privadas para promover la inserción laboral formal en espacios libres de violencia y discriminación.

Formación Profesional: brinda capacitaciones en oficios, idiomas, turismo y tecnología, entre otras áreas.

Teje Solidario: acompaña a personas en situación de vulnerabilidad con alimentos y productos esenciales.

Memoria y cultura: impulsa espacios como la Biblioteca Lohana Berkins y talleres de producción textil y artística.

Con esta alianza, Polenta y Mocha Celis llevarán a la Marcha del Orgullo una propuesta que combina fiesta y militancia. Una forma de celebrar las identidades y, al mismo tiempo, recordar que detrás de cada movilización todavía hay reclamos pendientes.

En la previa de la 35° Marcha del Orgullo de Buenos Aires, que se realizará este sábado 7 de noviembre, la fiesta Polenta y la organización Mocha Celis se unirán con una carroza propia. La iniciativa busca combinar celebración, visibilidad y reclamo por los derechos de las diversidades sexogenéricas.

La 35° Marcha del Orgullo de Buenos Aires volverá a convocar este sábado 7 de noviembre a miles de personas en las calles. En ese contexto, la fiesta Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis anunciaron una alianza para participar con una carroza propia, en una propuesta que busca unir la celebración de las identidades LGBTIQ+ con la visibilización de las problemáticas que todavía atraviesan a las comunidades travestis, trans y no binarias.

La iniciativa pone el foco en una pregunta central: ¿por qué sigue siendo necesaria la movilización? Las cifras de exclusión, las dificultades para acceder a un empleo formal y la vulnerabilidad social permiten dimensionar las desigualdades que persisten. Uno de los datos más contundentes es que la expectativa de vida de las travestis y mujeres trans en Argentina continúa siendo de apenas 35 años.

Marcha del Orgullo: los números que muestran la realidad de la comunidad travesti y trans

El trabajo de la Asociación Civil Mocha Celis durante 2025 refleja tanto el alcance de sus programas como las necesidades que todavía existen. La organización, que lleva más de 15 años de trayectoria autogestiva, informó los siguientes resultados:

6.000 atenciones: incluyeron gestiones de cambio registral, acceso a la Justicia, acompañamiento en salud mental, trámites migratorios y asistencia a personas privadas de su libertad.

Educación: 27 personas egresaron del Bachillerato Popular con el título de Perito Auxiliar en Desarrollo de las Comunidades. También se inauguraron la Escuela Primaria Flavia Flores PAEByT y un comedor escolar.

Formación profesional: se realizaron 15 acompañamientos para ingresos universitarios y hubo 170 egresades en los 16 cursos de formación dictados.

Empleo trans: se consolidó una base de más de 900 personas travestis, trans y no binarias en búsqueda activa de trabajo formal. Además, se incorporaron 50 nuevas empresas aliadas y se concretaron 40 inserciones laborales en el sector privado.

Asistencia alimentaria: a través de Teje Solidario, 600 personas retiran cada mes su módulo alimentario. De ellas, 453 tienen más de 40 años.

Los datos muestran la importancia de las redes de acompañamiento y de las políticas de inclusión para una comunidad que todavía enfrenta barreras en el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el mercado laboral.

Desde Polenta también señalaron que impulsan políticas de contratación inclusivas para generar oportunidades laborales y que garantizan el ingreso gratuito de integrantes de la comunidad travesti, trans y no binaria a cualquiera de sus eventos.

Cómo será la carroza de Polenta y Mocha Celis en la Marcha del Orgullo

La alianza tendrá su expresión en las calles este sábado 7 de noviembre, cuando ambas organizaciones participen de la 35° Marcha del Orgullo con una carroza propia.

Polenta, la fiesta creada por Maru “La Polaca” Frohmann y Nacho Elizalde, construyó su identidad como un espacio de encuentro abierto, seguro y libre de etiquetas. Nacida en febrero de 2019, se convirtió en un fenómeno cultural de la escena nocturna porteña, con una propuesta que combina diseño técnico, luces y recursos visuales de las fiestas electrónicas con reggaetón, pop y música latina.

Su participación junto a Mocha Celis busca trasladar ese espíritu de celebración y comunidad a una jornada atravesada también por la memoria y el reclamo de derechos.

Qué es Mocha Celis y qué trabajo realiza por la comunidad LGBTIQ+

Fundada en 2011, la Asociación Civil Mocha Celis nació a partir del primer Bachillerato Popular Travesti-Trans del mundo. Su modelo pedagógico inspiró iniciativas similares en más de 15 provincias argentinas y en países de Latinoamérica y el Caribe.

La organización acompaña cada año a más de 2.000 personas a través de distintos programas que buscan garantizar derechos y generar oportunidades:

Bachillerato Popular: ofrece la posibilidad de completar los estudios secundarios.

EmpleoTrans: articula con entidades públicas y privadas para promover la inserción laboral formal en espacios libres de violencia y discriminación.

Formación Profesional: brinda capacitaciones en oficios, idiomas, turismo y tecnología, entre otras áreas.

Teje Solidario: acompaña a personas en situación de vulnerabilidad con alimentos y productos esenciales.

Memoria y cultura: impulsa espacios como la Biblioteca Lohana Berkins y talleres de producción textil y artística.

Con esta alianza, Polenta y Mocha Celis llevarán a la Marcha del Orgullo una propuesta que combina fiesta y militancia. Una forma de celebrar las identidades y, al mismo tiempo, recordar que detrás de cada movilización todavía hay reclamos pendientes.