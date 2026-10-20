AySA anunció trabajos de mantenimiento que podrían afectar el suministro de agua potable en 15 barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Las tareas comenzarán este martes 20 de octubre a las 22 y se extenderán hasta las primeras horas de la tarde del miércoles 21.

Desde la estación elevadora de Villa Devoto, la periodista Juli Roffo explicó en el programa de Urbana Play de María O’Donnell que la intervención contempla el reemplazo de dos válvulas de gran antigüedad, ubicadas en instalaciones fundamentales para la distribución del agua potable.

Según detalló, las piezas tienen más de 100 años y su deterioro impide realizar correctamente determinadas maniobras necesarias para el funcionamiento de la red.

CUÁLES SON LOS 15 BARRIOS QUE PODRÍAN QUEDARSE SIN AGUA

De acuerdo con la información difundida por AySA, los trabajos podrían provocar baja presión o cortes temporales de agua en algunas zonas de Agronomía, Belgrano, Chacarita, Coghlan, Colegiales, Núñez, Palermo, Parque Chas, Paternal, Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.

La afectación no será necesariamente generalizada, ya que dependerá de la ubicación de cada domicilio y de las condiciones de la red.

QUÉ RECOMIENDA AYSA ANTE LOS POSIBLES CORTES DE AGUA

Durante el móvil, Juli Roffo aconsejó a los vecinos adelantar las actividades que requieren mayor consumo de agua, como bañarse o lavar los platos, y almacenar una pequeña reserva para cubrir las necesidades básicas.

Además, explicó que los edificios y viviendas que cuentan con tanques de reserva podrían experimentar un impacto menor durante las tareas.

Otra de las situaciones que podrían presentarse es que, una vez restablecido el servicio, el agua salga momentáneamente turbia. Ante ese escenario, la periodista recomendó dejarla correr hasta que recupere su aspecto habitual.

Desde AySA solicitaron hacer un uso responsable del recurso mientras duren las tareas y aclararon que el servicio se normalizará de manera progresiva una vez finalizada la intervención, prevista para la tarde del miércoles.