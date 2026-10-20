La historia de amor entre Raúl Taibo y Marcela Ortiz tuvo todos los ingredientes de una novela: un romance vertiginoso, un casamiento televisado y una separación que terminó en la Justicia.

Tras conocerse la muerte de la actriz este 20 de octubre, a los 61 años, volvió a cobrar relevancia el vínculo que mantuvieron durante la década del noventa.

En 1993, cuando ambos formaban parte del ambiente artístico argentino, sorprendieron al público al decidir casarse después de apenas tres meses de noviazgo.

La rapidez de la decisión y la exposición mediática de la ceremonia convirtieron su boda en uno de los episodios más recordados de aquella época.

Sin embargo, el matrimonio duró poco y, después de la ruptura, surgieron diferencias económicas que llevaron el conflicto al ámbito judicial.

Murió Marcela Ortiz: cómo fue la trágica muerte de la exmodelo (foto web)

La boda televisada de Raúl Taibo y Marcela Ortiz: un casamiento que sorprendió a todos

El casamiento de Raúl Taibo y Marcela Ortiz tuvo una particularidad que lo distinguió de otras celebraciones de figuras del espectáculo: Canal 9 transmitió la ceremonia en vivo, por iniciativa de Alejandro Romay, histórico empresario y referente de la televisión argentina.

La conducción estuvo a cargo de Silvio Soldán, quien acompañó el evento frente a las cámaras y convirtió el enlace en un acontecimiento televisivo seguido por miles de personas.

Murió Marcela Ortiz: cómo fue la trágica muerte de la exmodelo (foto web)

La pareja llevaba apenas tres meses de relación cuando decidió dar el sí. La decisión llamó la atención por la velocidad con la que avanzó el romance y por la dimensión pública que adquirió desde el comienzo.

Uno de los detalles que también generó comentarios fue la ausencia de Beatriz Taibo, madre del actor, en la ceremonia.

Tiempo después, ante las versiones que hablaban de una posible crisis matrimonial, Raúl y Marcela dieron una entrevista conjunta a Susana Roccasalvo. Allí hablaron de sus proyectos y del deseo de tener hijos, en un intento por despejar las dudas que circulaban sobre su relación.

Por qué se separaron Raúl Taibo y Marcela Ortiz

Pese a la repercusión de su casamiento, la relación no prosperó y el matrimonio llegó a su fin. Después de la separación, las diferencias entre ambos por la división de los bienes gananciales derivaron en una disputa judicial.

Video: Puro Show

El conflicto sumó un capítulo polémico a una historia que había comenzado con una boda frente a las cámaras y una fuerte exposición pública. Así, el romance que había despertado curiosidad por su rapidez terminó asociado también a las dificultades que atravesaron después de la ruptura.

Con el tiempo, ambos continuaron sus vidas por separado. Mientras Taibo siguió vinculado al mundo de la actuación, Ortiz mantuvo un perfil más reservado.

Cómo siguieron sus vidas después de la ruptura

Raúl Taibo continuó desarrollando su carrera artística y participó en distintas producciones televisivas. Entre sus trabajos posteriores se encuentra Los ricos no piden permiso, ficción emitida en 2016. Más adelante, el actor se radicó en Córdoba.

La publicación de la hija de Marcela Ortiz (Foto: Instagram @sheelortiz)

Marcela Ortiz, por su parte, mantuvo una presencia pública más discreta. En los últimos años, su nombre volvió a aparecer en los medios a raíz de su actividad en redes sociales y, especialmente, por las circunstancias de su muerte.

La noticia de su fallecimiento, a los 61 años, impactó a sus familiares, allegados y seguidores. Su hija, Shelsian, fue quien confirmó la muerte y compartió una despedida en las redes sociales.

La muerte de Marcela Ortiz: qué se sabe sobre el accidente

La muerte de la actriz se conoció este martes 20 de octubre, después de un accidente automovilístico ocurrido en Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre.

Según la información difundida, Ortiz perdió el control del vehículo y terminó en una zanja. Las circunstancias del episodio quedaron bajo investigación judicial, mientras se analizaba la posibilidad de que hubiera sufrido una afección cardíaca antes del choque.

Esa hipótesis debía ser esclarecida y no podía considerarse una causa confirmada de la muerte.

La noticia volvió a poner en primer plano la historia que había compartido con Raúl Taibo, una relación que comenzó con un casamiento televisado, atravesó una separación conflictiva y quedó en el recuerdo de la televisión argentina de los años noventa.