La exmodelo y actriz Marcela Ortiz (61 años) murió el sábado 18 de octubre en la localidad de Benavídez, partido de Tigre.

El trágico episodio ocurrió en el cruce de Dean Funes y Seguí, en la zona de Villa La Ñata. Ortiz viajaba sola a bordo de su vehículo, un Renault Sandero, cuando perdió el control del automóvil, cayó a una zanja y colisionó.

Murió Marcela Ortiz: cómo fue la trágica muerte de la exmodelo (foto web)

Si bien los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), los intentos fueron infructuosos y se constató su fallecimiento en el lugar.

La causa fue caratulada de manera provisoria como “averiguación de causales de muerte” por la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez. Los investigadores y peritos analizan si el accidente fue producto de una descompensación previa —ya que sus familiares informaron que padecía problemas cardíacos— o si el deceso se produjo a raíz del impacto vial.