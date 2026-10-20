Marcela Ortiz, exmodelo y actriz que estuvo casada con Raúl Taibo y fue pareja de Guillermo Coppola, murió en un accidente automovilístico en la zona de Tigre durante el pasado fin de semana. La noticia fue confirmada este lunes.

Shelsian Saúl, la hija de Marcela, fue quien se encargó de informar que la artista habría sufrido un paro cardíaco que le hizo perder el control del vehículo. Sin embargo, las circunstancias del episodio todavía generan interrogantes.

La información se conoció a través de Luis Ventura en Primicias Ya. Según relató Marcela Coronel, Ortiz conducía su auto cuando cayó en una zanja y tuvo que ser rescatada por los bomberos.

Murió Marcela Ortiz: cómo fue la trágica muerte de la exmodelo (foto web)

LA PUBLICACIÓN DE SHELSIAN SAÚL, HIJA DE MARCELA ORTIZ

Shelsian Saúl, la hija de Marcela Ortiz y el empresario Sammy Saúl, le dedicó en las últimas horas una dolorosa publicación a su madre a través de su cuenta de Instagram. “Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y esta claramente es una”, escribió la conocida maquilladora de 26 años.

“No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo por los acontecimientos que me exceden, aun cuando ni yo puedo procesarlo”, agregó junto a una imagen de ella y su madre en un viaje a Disney que realizaron juntas el año pasado.

La publicación de la hija de Marcela Ortiz (Foto: Instagram @sheelortiz)

“Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”, expresó Shelsian, invadida por el dolor.

Por último, expresó la hija de Marcela escribió: “Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto. Este día de la foto que sea eterno en nuestra memoria y corazón”.