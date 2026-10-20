La muerte de Marcela Ortiz, exmodelo y actriz que estuvo casada con Raúl Taibo, generó conmoción en el mundo del espectáculo argentino. La artista falleció a los 61 años durante el fin de semana, luego de protagonizar un accidente automovilístico en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre.

Con el correr de las horas, se conocieron detalles del episodio que terminó con su vida. Sin embargo, la causa exacta de su muerte todavía no fue confirmada y es materia de investigación judicial.

Según trascendió, Ortiz conducía su automóvil cuando perdió el control, se despistó y terminó dentro de una zanja. Los equipos de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero no lograron salvarla.

De qué murió Marcela Ortiz: qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento

La exmodelo murió después de sufrir un accidente automovilístico en Benavídez. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Dean Funes y Seguí, cuando conducía un Renault Sandero y, por motivos que todavía se investigan, perdió el control del vehículo.

De acuerdo con la información difundida por medios periodísticos, personal del Comando de Patrullas de Tigre, bomberos y profesionales de la salud participaron del operativo de rescate.

Murió Marcela Ortiz: cómo fue la trágica muerte de la exmodelo (foto web)

Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), utilizaron un desfibrilador y le administraron adrenalina. Pese a los esfuerzos, no pudieron revertir el cuadro y su fallecimiento fue constatado en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren, y fue caratulada provisoriamente como “averiguación de causales de muerte”.

La fiscalía solicitó una autopsia para determinar qué provocó el fallecimiento. Entre las hipótesis que se investigan está la posibilidad de que Ortiz haya sufrido una descompensación cardíaca antes de perder el control del auto o que la muerte se haya producido como consecuencia del impacto.

La actriz tenía antecedentes cardíacos, según trascendió a partir de los testimonios de sus familiares. No obstante, hasta el momento no se confirmó que esa condición haya desencadenado el accidente.

Cómo fueron las últimas horas de Marcela Ortiz antes del accidente

En las horas previas al siniestro, Marcela Ortiz había compartido una salida con Samantha Farjat. Según relató la periodista Fernanda Iglesias, ambas fueron al cine y luego a tomar un helado.

Marcela Ortiz y su hija (Foto: Instagram @sheelortiz)

Antes de despedirse, habrían pasado por una farmacia para comprar un medicamento que la exmodelo tomaba por un problema cardíaco. Después, Ortiz habría continuado sola su camino hacia su domicilio.

Siempre de acuerdo con esa versión, Farjat intentó comunicarse con su amiga para saber si había llegado a su casa. Al enterarse del accidente, se dirigió al lugar.

Estos detalles se conocieron mientras avanzaba la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de la actriz.

Quién era Marcela Ortiz, la exmodelo que estuvo casada con Raúl Taibo

Marcela Ortiz se hizo conocida durante las décadas de 1980 y 1990, cuando desarrolló una carrera como modelo y actriz. Fue vinculada al grupo de artistas conocidas como las “chicas de Olmedo”, que participaron en producciones televisivas junto al humorista Alberto Olmedo.

Su trayectoria en el mundo del espectáculo y su vida sentimental la mantuvieron durante años en el centro de la atención mediática.

Marcela Ortíz con Raúl Taibo (Foto: captura América TV)

En 1992 se casó con Raúl Taibo, uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina. La relación terminó tiempo después y la separación tuvo repercusiones públicas, con conflictos y disputas judiciales que trascendieron a los medios.

Posteriormente, Ortiz formó una familia junto al empresario Samy Saúl, sobrino de Alejandro Romay, con quien tuvo a su hija Shelsian.

El dolor de la hija de Marcela Ortiz tras su muerte

La noticia del fallecimiento también generó conmoción entre sus familiares y allegados. Su hija Shelsian compartió un mensaje de despedida en las redes sociales, en el que expresó el dolor por la pérdida de su madre.

“Mami, te me fuiste. Día de la Madre”, escribió en una publicación en la que también le dedicó unas sentidas palabras: “Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”.

Mientras sus seres queridos atraviesan este difícil momento, la investigación judicial busca establecer con precisión qué ocurrió durante el accidente y cuál fue la causa de la muerte de Marcela Ortiz, la exmodelo y actriz que falleció a los 61 años.