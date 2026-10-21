Mirá lo que dijo el actor en La Mañana con Moria.

El accidente de tránsito de Fabián Gianola quedó registrado por cámaras de seguridad, y luego de la fractura expuesta del radio de su antebrazo izuquierdo, el actor reveló la reacción del conductor.

“Me atropellaron el lunes a las 3 y pico de la tarde”, recordó el protagonista de Los 39 Escalones.

“El señor no me vio. No frenó nunca. Frenó después. Es más, él se sale, baja del auto y me dice, ‘¿qué hiciste?’“, reveló en un Zoom con La Mañana con Moria.

Ahí expresó: “A lo mejor pensó que me pasó cerca y yo le pateé el auto. Esa es la sensación que me dio”.

La respuesta de Gianola al automovilista

“Le dije ‘¿qué hiciste vos que me acabás de revolear por el aire?’. Y ahí se dio cuenta, me pegó con el borde derecho del auto", contó.

Y agradeció: “Tuve suerte (de no romperme la cabeza) porque caí cerca del cordón de la vereda. Me levanté rápido, me paré y me di cuenta de que tenía el brazo fracturado porque se me caía...”.

“Fue muy angustiante el momento, porque se me repite todo el tiempo la imagen de lo que me pasó. Lo primero que veo es mi cabeza cerca del cordón... Podríamos estar hablando de otra cosa”, siguió para luego aclarar que fue el conductor quien llamó al 911.

Lo cierto es que Fabián Gianola será operado este mismo miércoles por la tarde, ya que no sólo se comprometió el radio, sino también los ligamentos de su antebrazo.