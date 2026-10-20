El actor Fabián Gianola sufrió un accidente de tránsito cuando cruzaba una calle en la zona norte de Buenos Aires, a la salida de un shopping. Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión en los ligamentos de la muñeca, por lo que tenía prevista una operación. “Me levantó por el aire”, relató al contar cómo ocurrió el episodio.

Gianola explicó que el hecho sucedió en la intersección de las calles Deheza y Melián, cuando estaba por terminar de cruzar por la senda peatonal. “Cruzaba por la senda peatonal y cuando estaba llegando a la otra vereda, un auto dobló hacia Deheza y me atropelló, Me levantó por el aire. Caí con la cola en el charco del cordón, pero primero reboté con el brazo en el pavimento. Tengo fractura expuesta de radio y del ligamento de la muñeca”, le contó a Julián Padilla de TN Show.

Fabián Gianola (Foto: captura eltrece)

El actor también explicó que, pese al fuerte golpe, no sufrió lesiones en la cabeza ni otras complicaciones que advirtiera en ese momento. “Por suerte no me golpeé la cabeza, ni me bajó la presión, no me infarté, nada. Me quedé tranquilo, parado en la vereda”, aseguró. Además, confirmó que debía someterse a una intervención quirúrgica para tratar las lesiones que sufrió en el brazo.

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Al recordar los momentos posteriores al atropello, Gianola explicó que el conductor llamó al servicio de emergencias y que tanto la Policía como el SAME acudieron al lugar. “El señor que me atropelló llamó al 911, vino la policía, vino el SAME y me querían llevar al Pirovano y yo no quería. Me fui caminando con una policía al DOT, que está mi prepaga ahí, y me atendieron muy bien, y me hicieron radiografías y el yeso”, detalló.

Sobre su estado de salud, el actor señaló que permanecía con el brazo inmovilizado y que, aunque podía desenvolverse con cierta normalidad, el dolor continuaba. “Estoy bien, pero tengo el brazo con un cabestrillo. Estoy tranquilo, como, voy y vengo, pero no puedo manejar porque tengo el brazo enyesado. Ya mañana me opero en La Trinidad de San Isidro”, explicó.

Fabián Gianola (Foto: Web)

Finalmente, Gianola describió las molestias que le dejó el impacto y reiteró que necesitaba medicación para sobrellevar el dolor mientras esperaba la intervención. “Sigo bastante dolorido. El tipo nunca me vio, no se escuchó una frenada. Es muy doloroso, así que estoy con calmantes, y después que me opere, también”, concluyó.

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