Los Sospechosos del Piso 10 desembarcó en la calle Corrientes con un elenco de primer nivel y una propuesta que combina humor, intriga y participación directa del público. La comedia, protagonizada por Alejandro Cupitó, Adriana Brodsky, Fabián Gianola, Lorena Paola, Alexis “el Cone” Quiroga, Florencia Elizabeth y Maxi Frutos, ya se convirtió en una de las opciones más atractivas de la cartelera porteña.

La historia gira en torno a una pareja que, al llegar a su casa, se ve envuelta en el supuesto asesinato de su mejor amigo. A partir de ese momento, todo se desmadra en una seguidilla de enredos, sospechas y situaciones desopilantes que mezclan suspenso, humor y complicidad con el público.

Elenco de Los Sospechosos del Piso 10 (Foto: Instagram @lossospechososdelpiso10)

Con producción general de Alejandro Cupitó y Facundo Venencio, y libro y dirección a cargo de Fabián Gianola, la obra suma elementos del género policial al tono de comedia. Infidelidades, secretos y un vecino molesto completan un combo que mantiene a la platea atenta y divertida durante toda la función.

LOS SOSPECHOSOS DEL PISO 10 LLEGÓ A LA AVENIDA CORRIENTES CON INTRIGA, HUMOR Y MUCHO TALENTO

Uno de los grandes atractivos del espectáculo es su dinámica interactiva. Según explican desde el elenco, el público “conocerá la verdad” y será parte de la trama, lo que vuelve a cada función única y diferente.

“Cuando esté con alguien, cuando esté con alguien… ¿Qué voy a hacer? Le voy a contar a mis hijos y después les voy a contar a ustedes”, es una de las frases que resume el espíritu directo y cómplice que atraviesa la puesta, siempre buscando romper la cuarta pared.

Elenco de Los Sospechosos del Piso 10 (Foto: Fer Caligari prensa)

Los Sospechosos del Piso 10 se presenta los viernes y sábados a las 22.30 en el Teatro Multiescena, ubicado en Corrientes 1764. Las entradas pueden adquirirse por Plateanet o en la boletería del teatro.

