La banda que revolucionó la música familiar está de regreso: Los Raviolis presentan la segunda temporada de Piyama Party, el espectáculo que agotó funciones y se convirtió en un verdadero fenómeno para grandes y chicos.

Bajo la dirección de Diego Reinhold, referente de la comedia teatral, el show vuelve a instalarse en el escenario del Paseo La Plaza todos los domingos de mayo, junio y los dos primeros de julio a las 16.30.

La propuesta es simple y explosiva: rock en vivo, humor desbordante y una puesta en escena dinámica que invita a toda la familia a reconocerse en el caos cotidiano.

Los Raviolis.

“Piyama Party” arranca con una situación que cualquier padre o madre conoce de memoria: una pareja logra, por fin, una noche tranquila a solas, pero una llamada inesperada lo cambia todo.

Sus cuatro hijos, que estaban en lo de la abuela, ¡quieren volver a casa! Desde ahí, la historia se transforma en una sucesión de escenas absurdas, delirantes y, sobre todo, muy reales.

Los Raviolis. Por: photoALEJANDRALOPEZ

Una experiencia colectiva para reírse de la crianza

Entre canciones que ya son himnos del cancionero familiar y momentos emotivos, Los Raviolis logran que cada función sea una verdadera fiesta compartida.

El público se ríe, se emociona y se reconoce en cada situación: el cansancio, el desborde, el amor incondicional y esa sensación de que nadie está solo en la aventura de criar.

Los Raviolis. Por: photoALEJANDRALOPEZ

La dirección de Diego Reinhold suma ritmo, complicidad y un humor que atraviesa generaciones.

“Piyama Party” no es solo una obra para mirar: es una experiencia colectiva donde padres, madres, hijos y abuelos se encuentran en el escenario y en la platea.

Quiénes son Los Raviolis: rock, catarsis y premios

Los Raviolis son una banda de rock pensada para madres, padres y familias que buscan reírse y hacer catarsis sobre el lado B de la crianza. Desde 2014, recorrieron escenarios y festivales de todo el país y el mundo, y se ganaron un lugar único en la música infantil.

Los Raviolis. Por: photoALEJANDRALOPEZ

Fueron dos veces nominados a los Premios Gardel (“Hoy no vino la niñera” en 2020 y “Malos Negocios” en 2024 como mejor álbum infantil), cerraron cuatro veces el Lollapalooza Kids y fueron declarados de Interés Cultural por la Ciudad de Buenos Aires. En 2025, recibieron el Premio Konex a la música infantil.

Dónde y cuándo ver “Piyama Party”

El show se presenta los domingos de mayo, junio y los dos primeros de julio a las 16.30 en el Paseo La Plaza. Una oportunidad ideal para disfrutar en familia de una tarde a puro rock, risas y emociones.

“Piyama Party” es mucho más que una obra: es una invitación a celebrar el caos, el cansancio y el amor de ser familia, con música y humor como bandera.