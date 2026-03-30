La banda que revolucionó la música familiar está de regreso: Los Raviolis presentan la segunda temporada de Piyama Party, el espectáculo que agotó funciones y se convirtió en un verdadero fenómeno para grandes y chicos.
Bajo la dirección de Diego Reinhold, referente de la comedia teatral, el show vuelve a instalarse en el escenario del Paseo La Plaza todos los domingos de mayo, junio y los dos primeros de julio a las 16.30.
La propuesta es simple y explosiva: rock en vivo, humor desbordante y una puesta en escena dinámica que invita a toda la familia a reconocerse en el caos cotidiano.
“Piyama Party” arranca con una situación que cualquier padre o madre conoce de memoria: una pareja logra, por fin, una noche tranquila a solas, pero una llamada inesperada lo cambia todo.
Sus cuatro hijos, que estaban en lo de la abuela, ¡quieren volver a casa! Desde ahí, la historia se transforma en una sucesión de escenas absurdas, delirantes y, sobre todo, muy reales.
Una experiencia colectiva para reírse de la crianza
Entre canciones que ya son himnos del cancionero familiar y momentos emotivos, Los Raviolis logran que cada función sea una verdadera fiesta compartida.
El público se ríe, se emociona y se reconoce en cada situación: el cansancio, el desborde, el amor incondicional y esa sensación de que nadie está solo en la aventura de criar.
La dirección de Diego Reinhold suma ritmo, complicidad y un humor que atraviesa generaciones.
“Piyama Party” no es solo una obra para mirar: es una experiencia colectiva donde padres, madres, hijos y abuelos se encuentran en el escenario y en la platea.
Quiénes son Los Raviolis: rock, catarsis y premios
Los Raviolis son una banda de rock pensada para madres, padres y familias que buscan reírse y hacer catarsis sobre el lado B de la crianza. Desde 2014, recorrieron escenarios y festivales de todo el país y el mundo, y se ganaron un lugar único en la música infantil.
Fueron dos veces nominados a los Premios Gardel (“Hoy no vino la niñera” en 2020 y “Malos Negocios” en 2024 como mejor álbum infantil), cerraron cuatro veces el Lollapalooza Kids y fueron declarados de Interés Cultural por la Ciudad de Buenos Aires. En 2025, recibieron el Premio Konex a la música infantil.
Dónde y cuándo ver “Piyama Party”
El show se presenta los domingos de mayo, junio y los dos primeros de julio a las 16.30 en el Paseo La Plaza. Una oportunidad ideal para disfrutar en familia de una tarde a puro rock, risas y emociones.
“Piyama Party” es mucho más que una obra: es una invitación a celebrar el caos, el cansancio y el amor de ser familia, con música y humor como bandera.