La cartelera teatral de Buenos Aires está más encendida que nunca. Este 2026, la ciudad ofrece una variedad de obras que van desde musicales biográficos hasta comedias desopilantes, pasando por experiencias interactivas y fenómenos del teatro alternativo.

Si sos de los que disfrutan de una buena función en la mítica calle Corrientes o preferís perderte en el circuito off, hay opciones para todos los gustos y bolsillos. Acá te dejamos el listado definitivo de las 12 obras imperdibles para que armes tu agenda y vivas la cultura porteña a pleno.

1. Queridísimo Truman: el genio y sus sombras

La vida de Truman Capote llega al Paseo La Plaza en formato de biografía musical. Un recorrido intenso y sensible por el universo creativo de uno de los escritores más influyentes del siglo XX, con todos sus matices: talento, excentricidad, ironía y soledad.

Dónde: Complejo La Plaza – Sala Neruda (Av. Corrientes 1660)

Cuándo: Sábados 10 y 17 de enero a las 20 hs / Domingos 11 y 19 de enero a las 19.30 hs / Domingo 25 de enero 21.15 hs / Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero 21.15 hs / Domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de marzo 21.15 hs

2. Cuando Frank Conoció a Carlitos: Gardel y Sinatra, juntos en escena

Un musical que imagina el encuentro entre Carlos Gardel y Frank Sinatra en Nueva York, 1934. Vuelve al emblemático Teatro Astral para revivir dos leyendas de la música en un show inolvidable.

Dónde: Teatro Multitabaris (Av. Corrientes 831)

Cuándo: De miércoles a domingos a las 20 hs y sábados también a las 22 hs.

Cuando Frank conoció a Carlitos

3. Experiencia Dalia Gutman: humor ácido y cotidiano

Dalia Gutman se ríe de sí misma y de la vida en un show que repasa la adolescencia en los 90, la adultez, el caos familiar y las hormonas revolucionadas. Un espectáculo para identificarse y reírse sin parar.

Dónde: Teatro Astros (Av. Corrientes 746)

Cuándo: 8 y 22 de enero, 5 y 19 de febrero a las 20:30 hs

4. La Función que Sale Mal: el caos hecho comedia

Una historia policial que nunca logra tomarse en serio. Accidentes, olvidos, escenografía que se derrumba y un elenco que hace todo mal… pero te hace reír de principio a fin. Un éxito de la comedia porteña.

Dónde: Multiteatro (Av. Corrientes 1283)

Cuándo: De jueves a domingo

El estreno de La Función que Sale Mal (Foto: Movilpress).

5. El Divorcio del Año: risas y verdades sobre el amor

Una comedia actual e irreverente que pone el foco en las tensiones de pareja y los lazos familiares. Con una puesta dinámica, te invita a reírte y reconocerte en cada situación.

Dónde: Multiteatro (Av. Corrientes 1283)

Cuándo: De miércoles a domingo

José María Muscari, Guillermina Valdés, Rocío Igarzabal, Fabián vena, Ernestina Pais y Juan Palomino. (Foto: @Movilpress)

6. The Jury Experience: vos sos parte del show

Si buscás algo distinto, esta obra te convierte en jurado. El público decide el veredicto en un caso presentado en escena, con testimonios y pruebas en tiempo real. Teatro interactivo en su máxima expresión.

Dónde: Teatro Margarita Xirgu (Chacabuco 875)

Cuándo: Sábados y domingos seleccionados, 16 hs y 18:30 hs

7. Microteatro: historias cortas, emociones intensas

Obras de 15 minutos, para ver una, dos o tres en una noche. En Microteatro Palermo podés comer, tomar algo y elegir entre drama, comedia y sorpresas. Ideal para quienes buscan variedad y formatos nuevos.

Dónde: Microteatro (Serrano 1139)

8. Un Poyo Rojo: acrobacia, humor y energía pura

Un cruce explosivo entre danza, deporte y sexualidad. Un Poyo Rojo es una experiencia provocadora y divertida, con acrobacia y humor sobre el escenario. Un fenómeno que sigue creciendo.

Dónde: Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343)

Cuándo: Martes y jueves

9. APOCALIPSYNC: lipsync, clown y locura cotidiana

Un espectáculo que mezcla danza, clown, contorsionismo y lipsync para retratar el aislamiento y la creatividad en tiempos difíciles. Humor y energía en una propuesta única.

Dónde: Complejo La Plaza – Sala Picasso (Av. Corrientes 1660)

Cuándo: Solo 6 funciones desde el 7 de enero de 2026

10. El Mecanismo de Alaska: amor, debate y teatro off

Dos jóvenes se cruzan en la Universidad Nacional de las Artes, se enamoran y adoptan una gata. Una historia que nació en el teatro alternativo y ahora llega al Picadero con su chispa multicolor.

Dónde: Teatro Picadero (Pasaje Discépolo 1857)

Cuándo: 15 y 29 de enero a las 20 hs

11. Aquí no podemos hacerlo: el musical de Pepe Cibrián vuelve a escena

Desde el 7 de febrero, regresa el clásico musical de Pepe Cibrián. Una obra sobre soñar en un país que va contra el viento, la creación y el amor por la patria.

Dónde: Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235)

Cuándo: Sábados a las 20 hs

Pepe Cibrián vuelve con ‘Aquí no podemos hacerlo’, su emblemático musical: cuándo estrena y dónde | Créditos: Instagram @pepecibrianc

12. Segunda Princesa: crimen, amor y confesiones en la costa

En una localidad costera, un pescador detenido en altamar narra su historia entre recuerdos, traiciones y un crimen que lo une todo. Un relato fragmentado y atrapante.

Dónde: Teatro Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857)

Cuándo: 21 de enero a las 20 hs

La oferta teatral de Buenos Aires en 2026 es tan amplia como apasionante. No importa si preferís el teatro comercial, el alternativo o las experiencias interactivas: la ciudad tiene una función para cada espectador. Animate a descubrir nuevas historias y a vivir la cultura porteña desde la butaca.