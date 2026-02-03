Villa Carlos Paz vivió una noche histórica con una nueva edición de los Premios Carlos, donde “Mestiza”, la obra producida por Ángel Carabajal, se alzó con la Estatuilla de Oro, el reconocimiento más prestigioso de la temporada teatral cordobesa.

El galardón destaca el impacto artístico y cultural de una producción que reivindica la identidad argentina desde una mirada contemporánea, poderosa y profundamente emotiva.

Mestiza se consolidó como uno de los espectáculos más convocantes del verano, celebrada tanto por el público como por la crítica por su propuesta federal, sólida y de raíz popular.

Mariana Clemenso y Ángel Carabajal con el Carlos de Oro

Ángel Carabajal con el Carlos de Oro

Mariana Clemenso con el Carlos de Oro

Mariana Clemenso y Ángel Carabajal con el Carlos de Oro

En el centro del espectáculo brilla Mariana Clemenso, protagonista indiscutida cuya interpretación fue determinante para el éxito de la obra.

La unión entre la visión creativa de Ángel Carabajal y un elenco de alto nivel dio como resultado un espectáculo que trasciende el entretenimiento para convertirse en una experiencia cultural única. La Estatuilla de Oro es la coronación a un trabajo colectivo que exalta las raíces, la diversidad y la potencia del arte popular argentino.

“Este premio es el reflejo de creer en nuestras raíces, en el trabajo en equipo y en el poder del arte popular”, expresó Ángel Carabajal al recibir el reconocimiento, agradeciendo especialmente a su elenco y destacando el rol fundamental de su protagonista.

El Oro de los Premios Carlos consolida a Ángel Carabajal como uno de los productores más influyentes de la escena actual y posiciona a Mestiza —con Mariana Clemenso al frente— como una de las obras más importantes de la temporada teatral 2025 en Villa Carlos Paz.