En diálogo con Puro Show, Verónica Llinás fue consultada acerca de la demanda que Fabián Gianola le habría iniciado a la Asociación Argentina de Actores tras ser “cancelado” por las denuncias de abuso en su contra y fue contundente respecto al tema.

“Gianola va a demandar a la Asociación Argentina de Actores por unos 600 millones de pesos; lo que estaría buscando el actor, según esta información que está llegando, es que el edificio del gremio en teoría desaparezca... ¿qué pensas?” , le preguntó Matías Vázquez.

Por su parte, la actriz se distanció del tema que involucra al humorista y respondió sincera: “Yo no sé nada, nunca me interioricé en nada de Fabián Giannola. Ahí te voy a tener que abandonar porque no sé...” .

Verónica Llinás habló con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Pero trabajarías con él hoy? Porque fue cancelado por las denuncias de abuso en su contra”, repreguntó el conductor y Verónica dijo contundente: “No, no trabajaría por otros motivos...”.

VERÓNICA LLINÁS REVELÓ LA VERDAD DE LO QUE PASÓ CON SOLEDAD SILVEYRA CUANDO COMPARTIERON CARTEL

Verónica Llinás reveló en diálogo con el programa matutino de eltece la verdad de los trascendidos de mala onda con Soledad Silveyra tras compartir escenario.

“Con Solita teníamos como concepciones diferentes del estar en el escenario, que es un espacio caliente, y al no coincidir en cómo veíamos la obra entramos en conflicto en el escenario", confesó.

Foto: Twitter

Al final, la actriz aclaró cómo quedaron las cosas: “Obviamente, el público no se enteraba, pero el problema era ahí. Después, la relación con Solita, yo la quiero mucho. Nos hablamos”.

