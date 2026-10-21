Fabián Gianola sufrió un accidente automovilístico este lunes, cuando fue atropellado por un auto mientras cruzaba por una senda peatonal en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Tras el episodio, el actor sufrió una fractura en el brazo y una lesión en la muñeca, por lo que deberá ser operado.

Fue Florencia Elizabeth, su novia, quien dio detalles de lo ocurrido a través de sus historias de Instagram y compartió la primera foto de Gianola tras el accidente, en medio de la preocupación por su estado de salud.

Fabián Gianola fue atropellado (Foto de Instagram)

“Ayer atropellaron a Fabi mientras cruzaba por la senda peatonal. Dentro de todo la sacamos barata. Se quebró el brazo por la caída y mañana ya lo operan”, escribió la pareja del actor en una publicación en la que también confirmó que el tema ya está en manos legales.

Fabián Gianola fue atropellado (Foto de Instagram)

Qué le pasó a Fabián Gianola tras ser atropellado

De acuerdo con la información compartida por su novia, Gianola sufrió una fractura expuesta de radio y una rotura de ligamento en la muñeca como consecuencia del accidente. Las lesiones requieren una intervención quirúrgica.

En su mensaje, Florencia también llevó tranquilidad sobre la situación dentro de la gravedad del episodio y expresó su agradecimiento a quienes se comunicaron para preguntar por el actor.

“El tema ya está en manos legales. Gracias a todos los que se preocuparon y nos mandaron mensajitos. Ahora toca recuperarse”, agregó.