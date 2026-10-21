La polémica entre Laura Ubfal y Liliana Parodi sumó un nuevo capítulo luego de que Mariana Contartessi saliera al cruce de la periodista por haber mencionado su nombre entre las mujeres que supuestamente sufrieron exigencias estéticas durante su paso por América TV.

Todo comenzó cuando Ubfal aseguró en Bondi Live que varias figuras del canal le habían confirmado situaciones similares a las que ella denunció públicamente. “Ella misma lo reconoció, pero además me escribieron muchas que la padecieron. Me reconocen que había exigencia: me habló Pía Shaw, Denise Dumas, Mariana Contartessi y otras”, sostuvo.

Sin embargo, Contartessi negó rotundamente haber mantenido esa conversación y aprovechó su participación en Desayuno Americano para responderle en vivo.

MARIANA CONTARTESSI DESTROZÓ A LAURA UBFAL Y EXIGIÓ UNA RECTIFICACIÓN

Visiblemente molesta por haber quedado involucrada en la controversia, la periodista decidió aclarar su posición y apuntó directamente contra Ubfal.

“Laura querida, jamás en la vida charlé con vos. Decís que públicamente yo he dicho que Liliana me discriminaba. En la vida hice un comentario así, hace 13 años que trabajo en este canal y nunca dije semejante cosa”, expresó.

Lejos de terminar allí, Contartessi cuestionó la falta de verificación de la información y aseguró que ni siquiera tenía agendado el teléfono de su colega.

“Ayer fui a buscar el chat para ver si había tenido contacto con vos en estos 13 años de trabajo y vi que no tengo ni tu número agendado. Jamás hablaste conmigo, nunca chequeaste la información y sos periodista. Para meter a alguien en el barro, tenés que chequear”, lanzó.

Ante la contundencia de sus declaraciones, Pamela David quiso saber por qué la situación le había generado tanto enojo. Contartessi explicó que siempre mantuvo un perfil alejado de los conflictos mediáticos.

Liliana Parodi (Foto: Movilpress)

“Me enoja porque soy perfil bajo. Nunca estoy en ningún escándalo porque hago periodismo y me voy a mi casa”, manifestó.

LA DEFENSA DE MARIANA CONTARTESSI A LILIANA PARODI

En otro tramo de su descargo, la periodista defendió su experiencia profesional durante los años en los que Parodi ocupó cargos directivos en América TV y rechazó haber recibido un trato discriminatorio.

“Quiero que se retracte. Desmiento rotundamente lo que dijo. Mientras Liliana Parodi estuvo en la gestión de América, yo gané dos Martín Fierro, conduje noticieros y estuve en todos los programas”, enumeró.

Finalmente, Contartessi remarcó que su trayectoria dentro de la señal contradice las acusaciones que Ubfal le atribuyó y dejó en claro que espera una rectificación pública.

“Si hubiera animosidad de su parte, no hubiera tenido ese lugar ni tampoco seguiría trabajando con ella”, concluyó.